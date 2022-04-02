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Дніпропетровщина: за добу затримали 5 можливих інформаторів ворога

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 12:05
Фото dniprograd.org

На Дніпропетровщині за минулу добу правоохоронці затримали п’ять можливих інформаторів ворога.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Деталі: Зокрема, у Нікополі виявлено колишнього співробітника російської поліції, який проживав на окупованій території АР Крим. У жовтні минулого року чоловік приїхав до України та міг розпочати свою підривну діяльність. Встановлено, що затриманий закликав до знищення нашої держави.

У містах Дніпро, Кривий Ріг та Павлоградському районі затримано ще чотирьох осіб, які активно підтримували "руський мир" та дії Росії. Один з чоловіків закликав до участі в мітингах та різних заходах "для допомоги РФ у спецоперації  по звільненню України".

Дослівно поліція: "Підозрілих осіб передали працівникам Служби безпеки України для встановлення всіх обставин їх діяльності".

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Теми: Дніпропетровська областьдержзрадаполіція
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