Дніпропетровщина: за добу затримали 5 можливих інформаторів ворога

На Дніпропетровщині за минулу добу правоохоронці затримали п’ять можливих інформаторів ворога.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Деталі: Зокрема, у Нікополі виявлено колишнього співробітника російської поліції, який проживав на окупованій території АР Крим. У жовтні минулого року чоловік приїхав до України та міг розпочати свою підривну діяльність. Встановлено, що затриманий закликав до знищення нашої держави.



У містах Дніпро, Кривий Ріг та Павлоградському районі затримано ще чотирьох осіб, які активно підтримували "руський мир" та дії Росії. Один з чоловіків закликав до участі в мітингах та різних заходах "для допомоги РФ у спецоперації по звільненню України".



Дослівно поліція: "Підозрілих осіб передали працівникам Служби безпеки України для встановлення всіх обставин їх діяльності".