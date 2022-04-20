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Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста

Мазуренко Альона Середа, 20 квітня 2022, 02:48
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Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волинський (Волина), котрий боронить Маріуполь, запропонував два варіанти порятунку міста та його жителів. 

Джерело: Facebook-сторінка Волинського

Пряма мова: "Перший це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз із усіма необхідними засобами.

Кількісним, оснащеним угрупуванням сил, яке в один ривок різким і глибоким ударом з'єднає нас у нашому районі оборони.

Ключовим вважаю перевагу в повітрі та артилерії. Варіант можливий, хоча складний та ризикований.

Другий – політичне рішення. Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії".

Деталі: Зокрема, він закликає дипломатів сприяти міжнародному контролю за безпекою виходу бойового гарнізону та цивільних осіб, які потрапили в капкан війни у Маріуполі.

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Своє звернення Волинський адресував світовим лідерам, громадянським та релігійним діячам, дипломатам: "Ще є шанс урятувати Маріуполь. Життя тисяч людей зараз у ваших руках".

Що було раніше: Міськрада Маріуполя повідомила, що російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.

В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Російські окупанти пропонували українцям у Маріуполі здатися, але українські воїни ігнорують такі пропозиції загарбників. 

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар: "Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла".

24 березня в окупованому Докучаєвську (ОРДО) росіяни створили фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

Станом на 18 квітня російські окупанти утримують в "фільтраційних таборах" по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 27 тисяч людей.

Знати быльше: "Місту негайно потрібна деблокада". Звернення командира морської піхоти з Маріуполя

Передісторія:

  • Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
  • У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон.

Теми: МаріупольвійнаАзовокупація
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