Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский (Волына), защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей.
Источник: Facebook-страница Волынского
Прямая речь: "Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами.
Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны.
Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный.
Второй - политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии".
Детали: В частности, он призывает дипломатов содействовать международному контролю за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, попавших в капкан войны в Мариуполе.
Свое обращение Волынский адресовал мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Есть шанс спасти Мариуполь. Жизнь тысяч людей сейчас в ваших руках".
Что было раньше: Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.
В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.
Российские оккупанты предлагали украинцам в Мариуполе сдаться, но украинские воины игнорируют такие предложения захватчиков.
Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь: "Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".
24 марта в оккупированном Докучаевске (ОРДО) россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.
По состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в "фильтрационных лагерях" по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек.
Узнать больше: "Городу немедленно нужна деблокада". Обращение командира морской пехоты из Мариуполя
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к бойцам полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.