Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский (Волына), защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей.

Источник: Facebook-страница Волынского

Прямая речь: "Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами.

Реклама:

Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны.

Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный.

Второй - политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В частности, он призывает дипломатов содействовать международному контролю за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, попавших в капкан войны в Мариуполе.

Свое обращение Волынский адресовал мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Есть шанс спасти Мариуполь. Жизнь тысяч людей сейчас в ваших руках".

Что было раньше: Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Российские оккупанты предлагали украинцам в Мариуполе сдаться, но украинские воины игнорируют такие предложения захватчиков.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь: "Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".

24 марта в оккупированном Докучаевске (ОРДО) россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.

По состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в "фильтрационных лагерях" по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек.

Узнать больше: "Городу немедленно нужна деблокада". Обращение командира морской пехоты из Мариуполя

Предыстория: