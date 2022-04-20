Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города

Алена МазуренкоСреда, 20 апреля 2022, 02:48
Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
скриншот

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский (Волына), защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей.

Источник: Facebook-страница Волынского

Прямая речь: "Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами.

Реклама:

Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны.

Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный.

Второй - политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В частности, он призывает дипломатов содействовать международному контролю за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, попавших в капкан войны в Мариуполе.

Свое обращение Волынский адресовал мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Есть шанс спасти Мариуполь. Жизнь тысяч людей сейчас в ваших руках".

Что было раньше: Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Российские оккупанты предлагали украинцам в Мариуполе сдаться, но украинские воины игнорируют такие предложения захватчиков.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь: "Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".

24 марта в оккупированном Докучаевске (ОРДО) россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.

По состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в "фильтрационных лагерях" по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек.

Узнать больше: "Городу немедленно нужна деблокада". Обращение командира морской пехоты из Мариуполя

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к бойцам полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.

Темы: МариупольвойнаАзовоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: