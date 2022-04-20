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Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города

Мазуренко Алена Среда, 20 апреля 2022, 02:48
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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский (Волына), защищающий Мариуполь, предложил два варианта спасения города и его жителей.

Источник: Facebook-страница Волынского

Прямая речь: "Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами.

Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны.

Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный.

Второй - политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии".

Детали: В частности, он призывает дипломатов содействовать международному контролю за безопасностью выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, попавших в капкан войны в Мариуполе.

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Свое обращение Волынский адресовал мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам: "Есть шанс спасти Мариуполь. Жизнь тысяч людей сейчас в ваших руках".

Что было раньше: Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Российские оккупанты предлагали украинцам в Мариуполе сдаться, но украинские воины игнорируют такие предложения захватчиков.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь: "Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".

24 марта в оккупированном Докучаевске (ОРДО) россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.

По состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в "фильтрационных лагерях" по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек.

Узнать больше: "Городу немедленно нужна деблокада". Обращение командира морской пехоты из Мариуполя

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • У защитников Мариуполя не осталось боеприпасов и еды. Часть морских пихотинцев смогла прорваться к бойцам полка "Азов" и продолжает защищать город, часть же попала в плен.

Темы: МариупольвойнаАзовоккупация
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