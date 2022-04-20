У МЗС РФ заявили, що до українських перемовників у них "довіри давно немає"

Росія не має довіри до українських перемовників, заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Джерело: РБК

Пряма мова: "Тут уже не те, що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає".

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Передісторія: