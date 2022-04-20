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У МЗС РФ заявили, що до українських перемовників у них "довіри давно немає"

Олена РощінаСереда, 20 квітня 2022, 11:33
Марія Захарова, фото МЗС РФ із ТАСС

Росія не має довіри до українських перемовників, заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Джерело: РБК

Пряма мова: "Тут уже не те, що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає".

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни. РФ називає війну "спеціальною військовою операцією", а для її виправдання використовує низку вигаданих приводів та безпідставних вимог.
  • 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дізнався від Володимира Путіна про 6 вимог Росії: нейтралітет України і відмова від вступу в НАТО; "демілітаризація" і взаємні гарантії безпеки; "денацифікація"; скасування "перешкод" для широкого вжитку російської мови; визнання "ДНР" і "ЛНР"; визнання окупованого Криму "російським".
  • Володимир Зеленський заявляв пізніше, що українська делегація одразу повідомила російській, що "денацифікація" та "демілітаризація" не обговорюються.
  • 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпекиКриму та Донбасу.
  • Росія досі не дала відповіді на стамбульські пропозиції України. Путін також відмовляється від зустрічі з Зеленським. 
  • Тим часом Росія продовжує наступати в Україні з наміром захопити якомога більше українських територій. На захоплених територіях уже готують псевдореферендуми про "самостійність", роздають російські паспорти, анонсують рубльову зону.

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Теми: Росіяпереговоривійна
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