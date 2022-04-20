В МИД РФ заявили, что к украинским переговорщикам у них "доверия давно нет"

У России нет доверия к украинским переговорщикам, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: РБК

Прямая речь: "Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" – здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет".

Предыстория:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. РФ называет войну "специальной военной операцией", а для ее оправдания использует ряд выдуманных предлогов и безосновательных требований.

28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган узнал от Владимира Путина о 6 требованиях России: нейтралитет Украины и отказ от вступления в НАТО; "демилитаризация" и взаимные гарантии безопасности; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание оккупированного Крыма "русским".

Владимир Зеленский заявлял позже, что украинская делегация сразу уведомила российскую, что "денацификация" и "демилитаризация" не обсуждаются.

29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасности, Крыму и Донбассу.

Россия все еще не дала ответа на стамбульские предложения Украины. Путин также отказывается от встречи с Зеленским.

Тем временем Россия продолжает наступать в Украине с намерением захватить как можно больше украинских территорий. На захваченных территориях уже готовят псевдореферендумы о "самостоятельности", раздают российские паспорта, анонсируют рублевую зону.