Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД РФ заявили, что к украинским переговорщикам у них "доверия давно нет"

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 11:33
Мария Захарова, фото МИД РФ с ТАСС

У России нет доверия к украинским переговорщикам, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: РБК

Прямая речь: "Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" – здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет".

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. РФ называет войну "специальной военной операцией", а для ее оправдания использует ряд выдуманных предлогов и безосновательных требований. 
  • 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. 
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган узнал от Владимира Путина о 6 требованиях России: нейтралитет Украины и отказ от вступления в НАТО; "демилитаризация" и взаимные гарантии безопасности; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание оккупированного Крыма "русским".
  • Владимир Зеленский заявлял позже, что украинская делегация сразу уведомила российскую, что "денацификация" и "демилитаризация" не обсуждаются
  • 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасностиКрыму и Донбассу.
  • Россия все еще не дала ответа на стамбульские предложения Украины. Путин также отказывается от встречи с Зеленским.
  • Тем временем Россия продолжает наступать в Украине с намерением захватить как можно больше украинских территорий. На захваченных территориях уже готовят псевдореферендумы о "самостоятельности", раздают российские паспорта, анонсируют рублевую зону.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпереговорывойна
Главное сегодня

США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

обновленоАрахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Украина поддерживает инициативу о четырехдневном Пасхальном перемирии

Россияне запустили "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что аналогов нет и угрожает

Все новости...
Росcия
Переговоры: в Кремле заявили, что передали Украине "документ с четкими формулировками"
Блоггеру Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет за антивоенную позицию – СМИ
Активы и деньги России в мире разыскивают и арестовывают: на что Украина может рассчитывать
Последние новости
01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения – ОК "Юг"
01:28
Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
00:58
Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции
00:57
фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
00:33
Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта
00:17
Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из систем залпового огня
00:13
Большое наступление РФ на востоке еще не началось – Данилов
00:13
Российские обстрелы Харькова разрушили символическое для поляков кладбище
00:12
Противовоздушная оборона сбила ракету и три беспилотника россиян
Все новости...