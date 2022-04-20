В МИД РФ заявили, что к украинским переговорщикам у них "доверия давно нет"

У России нет доверия к украинским переговорщикам, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: РБК

Прямая речь: "Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" – здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет".

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