Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія використовує як мінімум 4 субмарини для ракетних атак по Україні

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 23:26
Росія використовує як мінімум 4 субмарини для ракетних атак по Україні
Підводний човен проєкту "Палтус" на воді. фото ілюстративне: getty images

Росія застосовує щонайменше чотири підводні човни для здійснення атак ракетами типу "Калібр" по цілях на території України.

Джерело: військово-морські експерти Г.І. Саттон і Бенджамін Піттет у коментарі The Times

Деталі: У Чорному морі діють щонайменше чотири російські субмарини проєкту 877 "Палтус", з яких здійснюють ракетні атаки по далеких цілях в українському тилу.

Реклама:

Ракети запускають із глибини до 50 метрів, що перешкоджає ефективній фіксації ракетних запусків радарами та супутниками.

Саттон і Піттет припускають, що росіяни почали використовувати підводні човни частіше, після трощі крейсеру "Москва", аби уникнути ризиків контратаки з боку української берегової охорони.

На їхню думку, є вагомі підстави стверджувати про ракетні запуски із субмарин по цілях в українському тилу через наявність даних у відкритих джерелах інформації про завантаження ракет "Калібр" та боєголовок на російські підводні у військово-морських портах.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Саттона: "Ми не бачимо їх під товщею води (із супутників – ред.), але ми можемо бачити, як на них завантажують ракети і боєголовки в портах.

Незадовго до вторгнення ми бачили з відкритих даних, як на борти субмарин завантажували ракети. Завантаження ракет продовжилися також після початку вторгнення".

Деталі: Ці підводні човни здатні запускати ракети типу "Калібр" із торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані аж до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть сягнути всіх українських регіонів.

Крім того, Саттон додав, що російські військові кораблі почали поводитися обережніше вздовж українського узбережжя, аби не потрапити в зону дії протикорабельних ракет українських сил.

Довідково: Підводні човни проєкту 877 "Палтус" почали будувати в СРСР у 1980-х роках, однак наприкінці 90-х поступово припинили через розробку більш сучасних субмарин. Наразі в складі ВМС РФ загалом є щонайменше 20 субмарин класу "Палтус" у різному стані та модифікаціях озброєння.

Довжина підводного човна становить 70-73 м; надводна водотоннажність 2300 т, підводна – 3040 т. Підводні човни цього типу здатні опускатися на глибину 240-300 м.

Вони мають конвенційні типи двигунів: електричні та дизельні.

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня українські ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту РФ. 15 квітня російське військове керівництво визнало, що він потонув.
  • Американська розвідка помітила, що після кораблетрощі "Москви" решта кораблів зі складу ЧФ РФ відійшли подалі від українського узбережжя. Українське військове керівництво стверджує, що російські кораблі відійшли аж на 200 кілометрів від українських берегів.
  • Українська розвідка фіксує, що біля портової інфраструктури окупованого Севастополя зосереджено угруповання з близько сорока російських бойових кораблів та катерів.
  • За даними російських журналістів, 27 березня із угруповання Чорноморського флоту РФ було запущено в один момент 52 ракети  типу "Калібр" по українських містах.
  • Турецька влада запевнила, що до кінця війни не пропустить через протоку Босфор із Середземного до Чорного моря додаткові російські військові кораблі.

Теми: РосіяЧорне мореЧФ Росіїобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: