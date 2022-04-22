Росія використовує як мінімум 4 субмарини для ракетних атак по Україні

Росія застосовує щонайменше чотири підводні човни для здійснення атак ракетами типу "Калібр" по цілях на території України.

Джерело: військово-морські експерти Г.І. Саттон і Бенджамін Піттет у коментарі The Times

Деталі: У Чорному морі діють щонайменше чотири російські субмарини проєкту 877 "Палтус", з яких здійснюють ракетні атаки по далеких цілях в українському тилу.

Ракети запускають із глибини до 50 метрів, що перешкоджає ефективній фіксації ракетних запусків радарами та супутниками.

Саттон і Піттет припускають, що росіяни почали використовувати підводні човни частіше, після трощі крейсеру "Москва", аби уникнути ризиків контратаки з боку української берегової охорони.

На їхню думку, є вагомі підстави стверджувати про ракетні запуски із субмарин по цілях в українському тилу через наявність даних у відкритих джерелах інформації про завантаження ракет "Калібр" та боєголовок на російські підводні у військово-морських портах.

Пряма мова Саттона: "Ми не бачимо їх під товщею води (із супутників – ред.), але ми можемо бачити, як на них завантажують ракети і боєголовки в портах.

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Незадовго до вторгнення ми бачили з відкритих даних, як на борти субмарин завантажували ракети. Завантаження ракет продовжилися також після початку вторгнення".

Деталі: Ці підводні човни здатні запускати ракети типу "Калібр" із торпедних апаратів. Ці ракети можуть летіти до цілей на відстані аж до 2500 кілометрів, тобто з Чорного моря можуть сягнути всіх українських регіонів.

Крім того, Саттон додав, що російські військові кораблі почали поводитися обережніше вздовж українського узбережжя, аби не потрапити в зону дії протикорабельних ракет українських сил.

Довідково: Підводні човни проєкту 877 "Палтус" почали будувати в СРСР у 1980-х роках, однак наприкінці 90-х поступово припинили через розробку більш сучасних субмарин. Наразі в складі ВМС РФ загалом є щонайменше 20 субмарин класу "Палтус" у різному стані та модифікаціях озброєння.

Довжина підводного човна становить 70-73 м; надводна водотоннажність 2300 т, підводна – 3040 т. Підводні човни цього типу здатні опускатися на глибину 240-300 м.

Вони мають конвенційні типи двигунів: електричні та дизельні.

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