Россия использует как минимум 4 субмарины  для ракетных атак по Украине

Россия применяет по меньшей мере четыре подлодки для осуществления атак ракетами типа "Калибр" по целям на территории Украины.

Источник: военно-морские эксперты Г.И. Саттон и Бенджамин Питтет в комментарии The Times

Детали: В Черном море действуют по меньшей мере четыре российских субмарины проекта 877 "Палтус", с которых совершают ракетные атаки по далеким целям в украинском тылу.

Ракеты запускают с глубины до 50 метров, что препятствует эффективной фиксации ракетных запусков радарами и спутниками.

Саттон и Питтет предполагают, что россияне начали использовать подлодки чаще, после крушения крейсера "Москва", чтобы избежать рисков контратаки со стороны украинской береговой охраны.

По их мнению, есть веские основания утверждать о ракетных запусках с субмарин по целям в украинском тылу из-за наличия данных в открытых источниках информации о погрузке ракет "Калибр" и боеголовок на российские подводные в военно-морских портах.

Прямая речь Саттона: "Мы не видим их под толщей воды (со спутников – ред.), но мы можем видеть, как на них загружают ракеты и боеголовки в портах.

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Незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борт подлодок загружали ракеты. Загрузки ракет продолжились также после начала вторжения".

Детали: Эти подлодки способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.

Кроме того, Саттон добавил, что российские военные корабли начали вести себя более осторожно вдоль украинского побережья, чтобы не попасть в зону действия противокорабельных ракет украинских сил.

Справка: Подлодки проекта 877 "Палтус" начали строить в СССР в 1980-х годах, однако в конце 90-х постепенно прекратили из-за разработки более современных субмарин. Сейчас в составе ВМС РФ всего по меньшей мере 20 субмарин класса "Палтус" в разном состоянии и при разных модификациях вооружения.

Длина подводной лодки составляет 70-73 м; надводное водоизмещение 2300 т, подводное – 3040 т. Подводные лодки этого типа способны опускаться на глубину 240-300 м.

Они содержат конвенционные типы двигателей: электрические и дизельные.

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