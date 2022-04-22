Россия использует как минимум 4 субмарины для ракетных атак по Украине
Россия применяет по меньшей мере четыре подлодки для осуществления атак ракетами типа "Калибр" по целям на территории Украины.
Источник: военно-морские эксперты Г.И. Саттон и Бенджамин Питтет в комментарии The Times
Детали: В Черном море действуют по меньшей мере четыре российских субмарины проекта 877 "Палтус", с которых совершают ракетные атаки по далеким целям в украинском тылу.
Ракеты запускают с глубины до 50 метров, что препятствует эффективной фиксации ракетных запусков радарами и спутниками.
Саттон и Питтет предполагают, что россияне начали использовать подлодки чаще, после крушения крейсера "Москва", чтобы избежать рисков контратаки со стороны украинской береговой охраны.
По их мнению, есть веские основания утверждать о ракетных запусках с субмарин по целям в украинском тылу из-за наличия данных в открытых источниках информации о погрузке ракет "Калибр" и боеголовок на российские подводные в военно-морских портах.
Прямая речь Саттона: "Мы не видим их под толщей воды (со спутников – ред.), но мы можем видеть, как на них загружают ракеты и боеголовки в портах.
Незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борт подлодок загружали ракеты. Загрузки ракет продолжились также после начала вторжения".
Детали: Эти подлодки способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.
Кроме того, Саттон добавил, что российские военные корабли начали вести себя более осторожно вдоль украинского побережья, чтобы не попасть в зону действия противокорабельных ракет украинских сил.
Справка: Подлодки проекта 877 "Палтус" начали строить в СССР в 1980-х годах, однако в конце 90-х постепенно прекратили из-за разработки более современных субмарин. Сейчас в составе ВМС РФ всего по меньшей мере 20 субмарин класса "Палтус" в разном состоянии и при разных модификациях вооружения.
Длина подводной лодки составляет 70-73 м; надводное водоизмещение 2300 т, подводное – 3040 т. Подводные лодки этого типа способны опускаться на глубину 240-300 м.
Они содержат конвенционные типы двигателей: электрические и дизельные.
Предыстория:
- Вечером 13 апреля украинские ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ. 15 апреля российское военное руководство признало, что он утонул.
- Американская разведка заметила, что после кораблекрушения "Москвы" остальные корабли из состава ЧФ РФ отошли подальше от украинского побережья. Украинское военное руководство утверждает, что российские корабли отошли на 200 километров от украинских берегов.
- Украинская разведка фиксирует, что возле портовой инфраструктуры оккупированного Севастополя сосредоточена группировка около сорока российских боевых кораблей и катеров.
- По данным российских журналистов, 27 марта из группировки Черноморского флота РФ было запущено в один момент 52 ракеты типа "Калибр" по украинским городам.
- Турецкие власти заверили, что до конца войны не пропустят через пролив Босфор из Средиземного до Черного моря дополнительные российские военные корабли.