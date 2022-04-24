Россияне не дали открыть коридор из Мариуполя: Верещук обратилась с призывом к ООН

Вице-премьер-министр Ирина Верещук говорит, что Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из заблокированного российскими войсками Мариуполя.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Детали: Министер сообщило, что на Пасху 24 апреля не удалось открыть гуманитарный коридор из Мариуполя: Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня.

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По ее словам, этот вопрос должен поднять генсек ООН Антониу Гутерреш во время своего визита в Россию.

Прямая речь: "Мы уже не просим, ​​мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом.

На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс – 500, может даже больше, раненых, почти 50 человек нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи.

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Именно об этом должен говорить господин Гутерреш в Москве, если он собирается говорить о мире... Все остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие – это открыть гуманитарный коридор".

Что предшествовало: Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар 24 апреля сообщил УП, что перемирия в Мариуполе нет. Каждые три минуты падают авиационные бомбы, а россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для освобождения людей из Мариуполя, а также призвал весь мир сделать все для этого.

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