Россияне не дали открыть коридор из Мариуполя: Верещук обратилась с призывом к ООН
Вице-премьер-министр Ирина Верещук говорит, что Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из заблокированного российскими войсками Мариуполя.
Источник: Верещук в эфире телемарафона
Детали: Министер сообщило, что на Пасху 24 апреля не удалось открыть гуманитарный коридор из Мариуполя: Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня.
По ее словам, этот вопрос должен поднять генсек ООН Антониу Гутерреш во время своего визита в Россию.
Прямая речь: "Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом.
На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс – 500, может даже больше, раненых, почти 50 человек нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи.
Именно об этом должен говорить господин Гутерреш в Москве, если он собирается говорить о мире... Все остальные договоренности не будут иметь веса, потому что самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие – это открыть гуманитарный коридор".
Что предшествовало: Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар 24 апреля сообщил УП, что перемирия в Мариуполе нет. Каждые три минуты падают авиационные бомбы, а россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников.
Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для освобождения людей из Мариуполя, а также призвал весь мир сделать все для этого.
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. Украинские Силы обороны продолжают мужественно защищать часть заблокированного города и в том числе гражданских (большинство – женщины и дети), которые укрываются от зверств оккупантов в подвалах комбината "Азовсталь". Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.
- Защитники города присылали видео с бункеров завода "Азовстали", где прячутся дети с матерями. Дети на видео рассказывают, что надеются увидеть солнце и обнять родных.
- Российские захватчики тайно закапывают тела тысяч погибших мариупольцев за городом в братских могилах.
- Украинская разведка располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".