У бункерах "Азовсталі" більше, ніж просто "гуманітарна катастрофа" – командир морпіхів Волина

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волина розповів, що ситуація в бункерах "Азовсталі" гірша, ніж просто "гуманітарна катастрофа".

Джерело: інтерв’ю Волини для американського телеканалу CNN

Пряма мова Волини: "Вчора був найсильніший авіаудар росіян, пряме влучання по польовому шпиталю, розташованому в підземеллях заводу "Азовсталь". Операційна потрапила під бомбу, всі хірургічні інструменти втрачено, обладнання – все, що треба для хірургічних операцій, знищено.

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Тож тепер ми не можемо лікувати наших поранених, особливо з пораненнями від шрапнелі й кульовими пораненнями.

Будемо давати пораненим те, що в нас лишилося під руками. У нас є військові медики, і вони роблять все можливе, щоб лікувати поранених. Наразі в нас немає ніяких хірургічних інструментів.

Також нам терміново потрібні медикаменти, у нас майже не лишилося медикаментів".

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Деталі: Волина сказав, що йому не відомі деталі операції з евакуації цивільних із бункерів "Азовсталі", яка запланована після перемовин Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Києві й Москві.

У бункерах перебувають сотні цивільних, зокрема 60 неповнолітніх. Наймолодшій дитині лише 4 місяці.

Командир морпіхів додав, що постійно підтримує зв’язок з президентом Володимиром Зеленським, який інформує їх щодо всіх зусиль української влади з деблокади Маріуполя, про ситуацію в Україні та світі. За його словами, президент намагається підтримувати бойових дух захисників..

Пряма мова Волини: "Ми не можемо вам точно сказати, скільки ми ще здатні втримати позиції. Все залежить від дій ворога, а також від удачі.

Ми покладаємо великі сподівання, що президенту вдасться домовитися евакуювати нас, або вивезти силою. У нас лишається тільки надія".

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