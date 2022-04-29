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У бункерах "Азовсталі" більше, ніж просто "гуманітарна катастрофа" – командир морпіхів Волина

Денис КарловськийП'ятниця, 29 квітня 2022, 15:42
шпиталь у підземеллях азовсталі після авіаудару росіян. скриншот відео полку "азов"

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волина розповів, що ситуація в бункерах "Азовсталі" гірша, ніж просто "гуманітарна катастрофа".

Джерело: інтерв’ю Волини для американського телеканалу CNN

Пряма мова Волини: "Вчора був найсильніший авіаудар росіян, пряме влучання по польовому шпиталю, розташованому в підземеллях заводу "Азовсталь". Операційна потрапила під бомбу, всі хірургічні інструменти втрачено, обладнання – все, що треба для хірургічних операцій, знищено.

Тож тепер ми не можемо лікувати наших поранених, особливо з пораненнями від шрапнелі й кульовими пораненнями.

Будемо давати пораненим те, що в нас лишилося під руками. У нас є військові медики, і вони роблять все можливе, щоб лікувати поранених. Наразі в нас немає ніяких хірургічних інструментів.

Також нам терміново потрібні медикаменти, у нас майже не лишилося медикаментів".

Деталі: Волина сказав, що йому не відомі деталі операції з евакуації цивільних із бункерів "Азовсталі", яка запланована після перемовин Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Києві й Москві.

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У бункерах перебувають сотні цивільних, зокрема 60 неповнолітніх. Наймолодшій дитині лише 4 місяці. 

Командир морпіхів додав, що постійно підтримує зв’язок з президентом Володимиром Зеленським, який інформує їх щодо всіх зусиль української влади з деблокади Маріуполя, про ситуацію в Україні та світі. За його словами, президент намагається підтримувати бойових дух захисників..

Пряма мова Волини: "Ми не можемо вам точно сказати, скільки ми ще здатні втримати позиції. Все залежить від дій ворога, а також від удачі.

Ми покладаємо великі сподівання, що президенту вдасться домовитися евакуювати нас, або вивезти силою. У нас лишається тільки надія".

Передісторія:

  • У ніч проти 28 квітня російські окупанти скинули потужні авіаційні бомби на шпиталь в "Азовсталі", де лікували важкопоранених цивільних і військових. Під завалами опинилося чимало важкопоранених військових.
  • 28 квітня генсек ООН Гутерріш заявив у Києві, після перемовин із Зеленським, що міжнародні організації на чолі з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста готові провести рятувальну операцію з евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
  • Полк "Азов" порахував, що вони знищили більше 1150 російських солдатів за 65 днів битви за Маріуполь.
  • Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з "Азовсталі". Проте перед цим радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.

Теми: МаріупольАзов евакуаціявійна
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