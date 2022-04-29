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В бункерах "Азовстали" больше, чем просто "гуманитарная катастрофа" – командир морпехов Волина

Денис КарловскийПятница, 29 апреля 2022, 15:42
В бункерах Азовстали больше, чем просто гуманитарная катастрофа – командир морпехов Волина
госпиталь в подземельях "азовстали" после авиаудара россиян. скриншот видео полка "азов"

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына рассказал, что ситуация в бункерах "Азовстали" хуже, чем просто "гуманитарная катастрофа".

Источник: интервью Волыни для американского телеканала CNN

Прямая речь Волыны: "Вчера был сильнейший авиаудар россиян, прямое попадание по полевому госпиталю, расположенному в подземельях завода "Азовсталь". Операционная попала под действие бомбы, все хирургические инструменты потеряны, оборудование – все, что нужно для хирургических операций, уничтожено.

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Теперь мы не можем лечить наших раненых, особенно с ранениями от шрапнели и пулевыми ранениями.

Будем давать раненым, что у нас осталось под руками. У нас есть военные медики, и они делают все возможное, чтобы лечить раненых. Пока у нас нет никаких хирургических инструментов.

Также нам срочно нужны медикаменты, у нас почти не осталось медикаментов".

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Детали: Волына сказал, что ему неизвестны детали операции по эвакуации гражданских из бункеров "Азовстали", которая запланирована после переговоров Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киеве и Москве.

В бункерах находятся сотни гражданских, в том числе 60 несовершеннолетних. Младшему ребенку всего 4 месяца.

Командир морпехов добавил, что постоянно поддерживает связь с президентом Владимиром Зеленским, который информирует их о всех усилиях украинских властей из деблокады Мариуполя, о ситуации в Украине и мире. По его словам, президент пытается поддерживать боевых дух защитников.

Прямая речь Волыны: "Мы не можем вам точно сказать, сколько мы еще способны удержать позиции. Всё зависит от действий врага, а также от удачи.

Мы надеемся, что президенту удастся договориться эвакуировать нас, или вывезти силой. У нас остается только надежда".

Предыстория:

  • В ночь на 28 апреля российские оккупанты сбросили мощные авиационные бомбы на госпиталь в "Азовстали", где лечили тяжелораненых гражданских и военных. Под завалами оказалось немало тяжелораненых военных.
  • 28 апреля генсек ООН Гутерриш заявил в Киеве, после переговоров с Зеленским, что международные организации во главе с ООН и Международным комитетом Красного Креста готовы провести спасательную операцию по эвакуации гражданского населения из "Азовстали".
  • Полк "Азов" счел, что они уничтожили более 1150 российских солдат за 65 дней битвы за Мариуполь.
  • Утром 29 апреля Офис Президента Украины сообщил, что власти готовятся в течение суток провести спасательную операцию по эвакуации гражданских и военных из "Азовстали". Однако перед этим советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Россия игнорирует специальные переговоры по эвакуации украинцев из Мариуполя и отказывается обменивать заблокированных на задержанного кума Путина Виктора Медведчука.

Темы: МариупольАзовэвакуациявойна
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