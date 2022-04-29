В бункерах "Азовстали" больше, чем просто "гуманитарная катастрофа" – командир морпехов Волина
Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына рассказал, что ситуация в бункерах "Азовстали" хуже, чем просто "гуманитарная катастрофа".
Источник: интервью Волыни для американского телеканала CNN
Прямая речь Волыны: "Вчера был сильнейший авиаудар россиян, прямое попадание по полевому госпиталю, расположенному в подземельях завода "Азовсталь". Операционная попала под действие бомбы, все хирургические инструменты потеряны, оборудование – все, что нужно для хирургических операций, уничтожено.
Теперь мы не можем лечить наших раненых, особенно с ранениями от шрапнели и пулевыми ранениями.
Будем давать раненым, что у нас осталось под руками. У нас есть военные медики, и они делают все возможное, чтобы лечить раненых. Пока у нас нет никаких хирургических инструментов.
Также нам срочно нужны медикаменты, у нас почти не осталось медикаментов".
Детали: Волына сказал, что ему неизвестны детали операции по эвакуации гражданских из бункеров "Азовстали", которая запланирована после переговоров Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киеве и Москве.
В бункерах находятся сотни гражданских, в том числе 60 несовершеннолетних. Младшему ребенку всего 4 месяца.
Командир морпехов добавил, что постоянно поддерживает связь с президентом Владимиром Зеленским, который информирует их о всех усилиях украинских властей из деблокады Мариуполя, о ситуации в Украине и мире. По его словам, президент пытается поддерживать боевых дух защитников.
Прямая речь Волыны: "Мы не можем вам точно сказать, сколько мы еще способны удержать позиции. Всё зависит от действий врага, а также от удачи.
Мы надеемся, что президенту удастся договориться эвакуировать нас, или вывезти силой. У нас остается только надежда".
Предыстория:
- В ночь на 28 апреля российские оккупанты сбросили мощные авиационные бомбы на госпиталь в "Азовстали", где лечили тяжелораненых гражданских и военных. Под завалами оказалось немало тяжелораненых военных.
- 28 апреля генсек ООН Гутерриш заявил в Киеве, после переговоров с Зеленским, что международные организации во главе с ООН и Международным комитетом Красного Креста готовы провести спасательную операцию по эвакуации гражданского населения из "Азовстали".
- Полк "Азов" счел, что они уничтожили более 1150 российских солдат за 65 дней битвы за Мариуполь.
- Утром 29 апреля Офис Президента Украины сообщил, что власти готовятся в течение суток провести спасательную операцию по эвакуации гражданских и военных из "Азовстали". Однако перед этим советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Россия игнорирует специальные переговоры по эвакуации украинцев из Мариуполя и отказывается обменивать заблокированных на задержанного кума Путина Виктора Медведчука.