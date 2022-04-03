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Кулеба: 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії закриє шляхи обходу обмежень

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 01:43
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Новий 5-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде закривати шляхи обходу запроваджених обмежень.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Станом на зараз в Європейському Союзі запроваджено чотири пакети санкцій, паралельно відбувається реально в щоденному режимі оцінка їх застосування, виявляються прогалини.

І от якраз у п’ятому пакеті санкцій, який буде незабаром ухвалений... величезний блок закриватиме виявлені за останній місяць лазівки для обходу санкцій Російською Федерацією".

"Не можу розкрити деталі, але скажу, що багато таких шляхів ми закрили на політичному рівні".

Деталі: Кулеба зауважив, що в рамках пакету санкцій робота проводиться на мікрорівні, тоді як над закриттям лазівок на макрорівні.

Він і Президент Володимир Зеленський спілкуються з іншими главами МЗС та лідерами держав, які Росія намагається використати для обходу санкцій.

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За словами міністра, з ними спілкуються також американські та британські партнери, роз’яснюючи наслідки обходу санкцій.

Теми: ЄСРосіясанкціїКулеба Дмитро
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