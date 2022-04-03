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Кулеба: 5-й пакет санкций ЕС против России закроет пути обхода ограничений

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 01:43
Кулеба: 5-й пакет санкций ЕС против России закроет пути обхода ограничений
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Новый 5-й пакет санкций Европейского Союза против России будет закрывать пути обхода введенных ограничений.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На сегодня в Европейском Союзе введены четыре пакета санкций, параллельно происходит реально в ежедневном режиме оценка их применения, выявляются пробелы.

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И вот как раз в пятом пакете санкций, который вскоре будет принят... огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций Российской Федерацией".

"Не могу раскрыть детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне".

Детали: Кулеба заметил, что в рамках пакета санкций работа проводится на микроуровне, тогда как над закрытием лазеек на макроуровне.

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Он и президент Владимир Зеленский общаются с другими главами МИД и лидерами государств, которые Россия пытается использовать для обхода санкций.

По словам министра, с ними общаются также американские и британские партнеры, разъясняя последствия обхода санкций.

Темы: ЕСРосcиясанкцииКулеба Дмитрий
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