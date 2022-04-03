Висадка десанту з моря стає для РФ все більше ризикованою – розвідка Британії

Інформація про міни в Чорному морі є серйозним ризиком для морської діяльності і демонструє, як вторгнення РФ в Україну торкається нейтральних та цивільних інтересів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії у Twitter, пише "Європейська правда".

У британському відомстві зазначають, що хоча походження мін залишається незрозумілим, "їхня присутність майже напевно пов'язана з активністю російського флоту в цьому районі і демонструє, як вторгнення Росії в Україну торкається нейтральних та цивільних інтересів".

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При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дистанційну блокаду українського узбережжя у Чорному та Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів морем.

"Росія, як і раніше, зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

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Згодом морську міну знайшли біля узбережжя Румунії.

У МЗС України заявили, що Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами.

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.

Дивіться про це у відеопоясненні ЄвроПравди "Як перемогти РФ на морі: можливості НАТО", а також статтю Морський бій навколо України: як НАТО може допомогти здолати агресора на воді.