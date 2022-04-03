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Ловитимуть мародерів: Ірпінь закривають за виїзд та перевірятимуть усі авто

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 12:09
маркушин

Влада Ірпеня на Київщині вирішила закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, аби виявляти мародерів.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Разом із головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та керівником ірпінської поліції Олександром Малоголовим обговорили питання мародерства в місті.

Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.

До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників".

Теми: ІрпіньвійнаРосія
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