Ловитимуть мародерів: Ірпінь закривають за виїзд та перевірятимуть усі авто
Неділя, 3 квітня 2022, 12:09
Влада Ірпеня на Київщині вирішила закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, аби виявляти мародерів.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram
Пряма мова Маркушина: "Разом із головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та керівником ірпінської поліції Олександром Малоголовим обговорили питання мародерства в місті.
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Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.
До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників".
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