Ловитимуть мародерів: Ірпінь закривають за виїзд та перевірятимуть усі авто

Влада Ірпеня на Київщині вирішила закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, аби виявляти мародерів.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Разом із головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та керівником ірпінської поліції Олександром Малоголовим обговорили питання мародерства в місті.

Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.

До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників".