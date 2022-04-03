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Зеленський відвідав у лікарні захисників Харкова та Гостомеля

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 18:05

Президент Володимир Зеленський прийшов у лікарню до захисників Харкова, Чернігова та Гостомеля.

Джерело: сторінка Зеленського у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Наші прикордонники мужньо та самовіддано боронять рубежі нашої держави.

Відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Швидкого одужання, хлопці!".

Деталі: На фото видно, що Зеленський також нагородив військових.

 

Теми: Зеленськийвійна
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