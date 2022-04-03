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Зеленский навестил в больнице защитников Харькова и Гостомеля

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:05
Зеленский навестил в больнице защитников Харькова и Гостомеля

Президент Владимир Зеленский пришел в больницу к защитникам Харькова, Чернигова и Гостомеля.

Источник: страница Зеленского в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Наши пограничники мужественно и самоотверженно защищают рубежи нашего государства.

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Посетил украинских защитников, получивших ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель, а также в столкновениях с вражескими диверсионно-разведывательными группами. Быстрого выздоровления, ребята!".

Детали: На фото видно, что Зеленский также наградил военных.

 

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Темы: Зеленскийвойна
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