Зеленский навестил в больнице защитников Харькова и Гостомеля

Президент Владимир Зеленский пришел в больницу к защитникам Харькова, Чернигова и Гостомеля.

Источник: страница Зеленского в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Наши пограничники мужественно и самоотверженно защищают рубежи нашего государства.

Посетил украинских защитников, получивших ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель, а также в столкновениях с вражескими диверсионно-разведывательными группами. Быстрого выздоровления, ребята!".

Детали: На фото видно, что Зеленский также наградил военных.