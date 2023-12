Міністр фінансів Німеччини виключив оплату російського газу в рублях

Німеччина не планує платити за російський газ у рублях ні зараз, ні у майбутньому.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, пише "Європейська правда".

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав Лінднер у Twitter.

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo