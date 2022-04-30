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Міністр фінансів Німеччини виключив оплату російського газу в рублях

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 16:47
крістіан лінднер. фото: getty images

Німеччина не планує платити за російський газ у рублях ні зараз, ні у майбутньому.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, пише "Європейська правда".

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав Лінднер у Twitter.

Раніше Лінднер висловився за те, щоб скоротити державну підтримку колишнього канцлера Герхарда Шрьодера, який не змінив позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну і продовжує працювати в російських компаніях.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Євросоюзу 2 травня проведуть позачергову зустріч, на якій обговорять газовий шантаж РФ після того, як "Газпром" припинив постачання газу Польщі та Болгарії.

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"Газпром" заявив 27 квітня, що призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Теми: НімеччинагазсанкціїРосія
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