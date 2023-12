Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях

Германия не планирует платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер, пишет "Европейская правда".

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал Линднер в Twitter.

Реклама:

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo