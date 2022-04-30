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Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях

"Европейская правда"Суббота, 30 апреля 2022, 16:47
Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях
кристиан линднер. фото: getty images

Германия не планирует платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер, пишет "Европейская правда".

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал Линднер в Twitter.

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Ранее Линднер высказался за то, чтобы сократить государственную поддержку бывшего канцлера Герхарда Шредера, который не изменил позицию по отношению к РФ после её открытого вторжения в Украину и продолжает работать в российских компаниях.

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"Газпром" заявил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как они отказались платить в рублях.

Напомним, министры энергетики стран Евросоюза 2 мая проведут внеочередную встречу, на которой обсудят газовый шантаж РФ после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Темы: ГерманиягазсанкцииРосcия
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