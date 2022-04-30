"Азов" поділився відео, як росіяни обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танків

Захисники Маріуполя із полку "Азов" опублікували відео, як російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок у місті.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Деталі: Азов у дописі зазначає, що це відео наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста.

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