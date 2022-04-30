Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Азов" поділився відео, як росіяни обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танків

Альона Мазуренко Субота, 30 квітня 2022, 17:32
Азов поділився відео, як росіяни обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танків
скриншот

Захисники Маріуполя із полку "Азов" опублікували відео, як російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок у місті.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Деталі: Азов у дописі зазначає, що це відео наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста.

Реклама:

Передісторія:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
  • Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
  • Українська влада сподівалася 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. Але в п’ятницю цього не сталося. 

Теми: Азов Маріупольобстрілокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: