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"Азов" поділився відео, як росіяни обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танків

Мазуренко Альона Субота, 30 квітня 2022, 17:32
скриншот

Захисники Маріуполя із полку "Азов" опублікували відео, як російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок у місті.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Деталі: Азов у дописі зазначає, що це відео наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста.

Передісторія:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
  • Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
  • Українська влада сподівалася 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. Але в п’ятницю цього не сталося. 

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Теми: Азов Маріупольобстрілокупація
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