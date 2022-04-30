"Азов" поділився відео, як росіяни обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танків
Субота, 30 квітня 2022, 17:32
Захисники Маріуполя із полку "Азов" опублікували відео, як російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок у місті.
Джерело: полк "Азов" у Telegram
Деталі: Азов у дописі зазначає, що це відео наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста.
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Передісторія:
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
- Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
- Українська влада сподівалася 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. Але в п’ятницю цього не сталося.