"Азов" поделился видео, как россияне обстреливают жилые дома Мариуполя из танков

Защитники Мариуполя из полка "Азов" опубликовали видео, как российский танк с символикой "Z" обстреливает жилой дом в городе.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Детали: Азов в сообщении отмечает, что это видео наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам в возможность безопасной эвакуации из города.

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