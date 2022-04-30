"Азов" поделился видео, как россияне обстреливают жилые дома Мариуполя из танков
Суббота, 30 апреля 2022, 17:32
Защитники Мариуполя из полка "Азов" опубликовали видео, как российский танк с символикой "Z" обстреливает жилой дом в городе.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Детали: Азов в сообщении отмечает, что это видео наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам в возможность безопасной эвакуации из города.
Предыстория:
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.
- Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
- Украинские власти надеялись 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов. Однако в пятницу этого не произошло.
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