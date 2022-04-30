Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азов" поделился видео, как россияне обстреливают жилые дома Мариуполя из танков

Мазуренко Алена Суббота, 30 апреля 2022, 17:32
скриншот

Защитники Мариуполя из полка "Азов" опубликовали видео, как российский танк с символикой "Z" обстреливает жилой дом в городе.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Детали: Азов в сообщении отмечает, что это видео наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам в возможность безопасной эвакуации из города.

Предыстория:

  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди
  • Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
  • Украинские власти надеялись 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов. Однако в пятницу этого не произошло. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АзовМариупольобстрелоккупация
Главное сегодня

видеоСБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

фотоВ Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая – ГУР

фотоВ боях с оккупантами РФ на востоке погиб известный "киборг"-десантник

Враг создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог – сводка

Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный

ВСУ нанесли новый удар по Змеиному: разбили 3 зенитных установки России

Все новости...
Азов
Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя – Подоляк
Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану
В бункерах "Азовстали" больше, чем просто "гуманитарная катастрофа" – командир морпехов Волина
Последние новости
13:24
Мировой лидер в отрасли освещения Signify передает Ирпеню 300 светильников для улиц города
13:10
Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России
13:08
В одесском зоопарке спасенные львы из Харькова вышли к публике
12:50
Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран
12:38
фотоГСЧС потроллила российских коллег, которые воюют, пока пылает Сибирь
12:09
видеоСБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину
11:58
фотоМолдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста
11:58
Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях
11:52
С 1 мая в Луганской области будут подавать газ без специфического резкого запаха
11:30
В Минсреды определили ориентировочный уровень загрязнения из-за войны и подсчитывают убытки
Все новости...