Заступник Єрмака розповів, як працюють суди у час війни

У час війни судова система працює у напіварійному режимі, але всі справи розглядаються.

Джерело: Заступник голови ОПУ Андрій Смирнов, який відповідає за суди, в інтерв’ю "Українській правді", яке вийшло на нашому каналі у YouTube

Пряма мова: "Відповідно до ухвалених парламентом законів, ми маємо можливість розпорядженням голови Верховного суду змінювати територіальну підсудність тих судів, які не можуть здійснювати правосуддя. Тобто переносити їх в інші області та регіони України. В принципі, що і відбувається.

По тих судах, які зруйновані або які перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпорядженням голови Верховного суду було ухвалено рішення про зміну територіальної підсудності".

Деталі: УП також запитувала, які справи розглядаються у судах під час війни.

Пряма мова Смирнова: "Справи розглядаються всі. І судами загальної юрисдикції, і спеціалізованими судами. За період із 24-го лютого до 29-го березня (інтерв’ю було записане 29 березня – УП) судами України ухвалено та надіслано до Єдиного державного реєстру 252 557 судових рішень".