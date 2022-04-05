Між Грузією та Україною розгоряється новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ

У Грузії відкинули заяви Головного управління розвідки України про те, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за даними ГУР, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів" - йдеться у повідомленні розвідки.

"На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади", - заявили також в українській розвідці.

Як повідомляє Грузия Online, міністерство фінансів Грузії назвало таке звинувачення абсурдним і безпідставним.

"З перших днів введення міжнародним співтовариством санкцій щодо Російської Федерації Грузія здійснює суворий контроль на всіх митно-пропускних пунктах в країні і здійснює моніторинг ввезених і вивезених вантажів з країни. Міністерство фінансів Грузії з усією відповідальністю заявляє, що будь-які види товарів, як військового, так і подвійного призначення, а також всі товари, які включені до списку санкцій, підлягають суворому митному контролю з боку влади Грузії", - заявили у грузинському Мінфіні.

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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав заяви української розвідки брехнею.

"Простіше кажучи, це брехня! Така дезінформація з боку країни-партнера, особливо в цих умовах, абсолютно неприйнятна", — заявив Папуашвілі.

У Мінфіні Грузії обіцяють і надалі контролювати ввезення і вивезення з країни товарів і обмінюватися відповідною інформацією з країнами партнерами.

Нагадаємо, Грузія категорична у своєму рішенні не приєднуватися до економічних санкцій проти Росії.