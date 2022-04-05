Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Між Грузією та Україною розгоряється новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 10:48

У Грузії відкинули заяви Головного управління розвідки України про те, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за даними ГУР, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів.

Реклама:

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів" - йдеться у повідомленні розвідки.

"На сьогодні відомо про ще один канал постачання до РФ товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади", - заявили також в українській розвідці.

Як повідомляє Грузия Online, міністерство фінансів Грузії назвало таке звинувачення абсурдним і безпідставним.

ВІДЕО ДНЯ

"З перших днів введення міжнародним співтовариством санкцій щодо Російської Федерації Грузія здійснює суворий контроль на всіх митно-пропускних пунктах в країні і здійснює моніторинг ввезених і вивезених вантажів з країни. Міністерство фінансів Грузії з усією відповідальністю заявляє, що будь-які види товарів, як військового, так і подвійного призначення, а також всі товари, які включені до списку санкцій, підлягають суворому митному контролю з боку влади Грузії", - заявили у грузинському Мінфіні.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав заяви української розвідки брехнею.

"Простіше кажучи, це брехня! Така дезінформація з боку країни-партнера, особливо в цих умовах, абсолютно неприйнятна", — заявив Папуашвілі.

У Мінфіні Грузії обіцяють і надалі контролювати ввезення і вивезення з країни товарів і обмінюватися відповідною інформацією з країнами партнерами.

Нагадаємо, Грузія категорична у своєму рішенні не приєднуватися до економічних санкцій проти Росії.

Теми: ГрузіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Грузія
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: