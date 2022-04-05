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Київське метро продовжує час роботи: відкриватиметься раніше

Валентина РоманенкоВівторок, 5 квітня 2022, 12:21
Київське метро продовжує час роботи: відкриватиметься раніше
фото з Facebook Макогон

Київський метрополітен продовжить свою роботу на одну годину: зранку відкриватиметься раніше.

Джерело: речниця відомства Наталка Макогон у Facebook

Деталі: У вівторок запрацював пересадочний вузол  "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

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6 квітня метрополітен розпочне свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 до 19:00.

Рух поїздів буде здійснюватися по:

Червоній лінії від ст. "Шулявська" до ст. "Театральна"

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Синій лінії - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"

Зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір"

Робота пересадочних вузлів:

 "Золоті ворота" - "Театральна"

"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська"

Середній інтервал по лініях складає орієнтовно 1 годину.

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Пряма мова: "Важливо! Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 08:30 до 19:00, а починаючи з 6 квітня з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття".

Теми: Київметро
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