Київське метро продовжує час роботи: відкриватиметься раніше
Київський метрополітен продовжить свою роботу на одну годину: зранку відкриватиметься раніше.
Джерело: речниця відомства Наталка Макогон у Facebook
Деталі: У вівторок запрацював пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
6 квітня метрополітен розпочне свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 до 19:00.
Рух поїздів буде здійснюватися по:
Червоній лінії від ст. "Шулявська" до ст. "Театральна"
Синій лінії - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
Зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір"
Робота пересадочних вузлів:
"Золоті ворота" - "Театральна"
"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"
Без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська"
Середній інтервал по лініях складає орієнтовно 1 годину.
Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Пряма мова: "Важливо! Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 08:30 до 19:00, а починаючи з 6 квітня з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття".