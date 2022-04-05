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Канцлер Австрії планує відвідати Київ найближчими днями

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 14:21

Після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок офіс канцлера Австрії Карла Негаммера підтвердив його візит у Київ найближчими днями. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Мета візиту – надати Україні подальшу гуманітарну та політичну підтримку. 

На сьогодні Австрія надала Україні близько 17,5 мільйона євро з іноземного фонду боротьби з лихами і поставила 10 тисяч шоломів і понад 9 100 захисних жилетів для цивільного використання. 

З міркувань безпеки деталі поїздки поки не повідомляються.

Цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поїде до Києва для зустрічі із президентом Володимиром Зеленський. Її супроводжуватиме верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. 

Зустріч відбудеться перед донорською конференцією на підтримку України в суботу у Варшаві.

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Теми: АвстріяКиїв
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