Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Дніпра розповів про експериментальне добровольче об’єднання і про Коломойського

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 17:10
Мер Дніпра розповів про експериментальне добровольче об’єднання і про Коломойського
Борис Філатов, фото dnipro.tv

Дніпро стало єдиним містом в Україні, де створили добровольче формування при міськраді, воно називається "Варта Дніпра".

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю Суспільному

Пряма мова: "Там стоїть черга із тисяч людей. Але в них поки немає зброї. У них проходить військове злагодження. Вони тренуються, здійснюють поліцейські функції під керівництвом Нацполіції. Це добровольче формування, яке фактично перебуває у глибокому резерві".

Реклама:

Деталі: За словами Філатова, створення такого об’єднання при міськраді є експериментом.

Він зазначив, що при створенні тероборони "Варти Дніпра" не було жодного ексцесу.

Посадовець також відкинув звинувачення в тому, що це формування є "приватною армією".

ВІДЕО ДНЯ

"Усі спекуляції, що це приватна армія дніпровського регіону, — це нісенітниці. Була історія коли розповідали, що батальйон "Дніпро-1" — це приватна "Хезболла" Коломойського. Навіщо так робити?" — додав міський голова.

Філатов також повідомив, що мільярдер Ігор Коломойський перебуває у місті Дніпро.

"З точки зору допомоги організації оборони міста й області я Коломойського не бачу. До мене доходять сигнали, що він допомагає якимось батальйонам, купує бронежилети. Щось таке. Але він не інтегрований у ці історії", — зазначив мер.

Він також додав, що не спілкується з Коломойським "вже декілька років".

Теми: ДніпроКоломойськийЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: