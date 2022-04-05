Мер Дніпра розповів про експериментальне добровольче об’єднання і про Коломойського

Дніпро стало єдиним містом в Україні, де створили добровольче формування при міськраді, воно називається "Варта Дніпра".

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю Суспільному

Пряма мова: "Там стоїть черга із тисяч людей. Але в них поки немає зброї. У них проходить військове злагодження. Вони тренуються, здійснюють поліцейські функції під керівництвом Нацполіції. Це добровольче формування, яке фактично перебуває у глибокому резерві".

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Деталі: За словами Філатова, створення такого об’єднання при міськраді є експериментом.

Він зазначив, що при створенні тероборони "Варти Дніпра" не було жодного ексцесу.

Посадовець також відкинув звинувачення в тому, що це формування є "приватною армією".

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"Усі спекуляції, що це приватна армія дніпровського регіону, — це нісенітниці. Була історія коли розповідали, що батальйон "Дніпро-1" — це приватна "Хезболла" Коломойського. Навіщо так робити?" — додав міський голова.

Філатов також повідомив, що мільярдер Ігор Коломойський перебуває у місті Дніпро.

"З точки зору допомоги організації оборони міста й області я Коломойського не бачу. До мене доходять сигнали, що він допомагає якимось батальйонам, купує бронежилети. Щось таке. Але він не інтегрований у ці історії", — зазначив мер.

Він також додав, що не спілкується з Коломойським "вже декілька років".