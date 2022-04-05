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Мэр Днепра рассказал об экспериментальном объединении добровольцев и о Коломойском

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 17:10
Мэр Днепра рассказал об экспериментальном объединении добровольцев и о Коломойском
Борис Филатов, фото dnipro.tv

Днепр стал единственным городом в Украине, где создали добровольческое формирование при горсовете, оно называется "Варта Дніпра".

Источник: городской голова Днепра Борис Филатов в интервью Суспільному

Прямая речь: "Там стоит очередь из тысяч людей. Но у них пока нет оружия. У них проходит военное слаживание. Они тренируются, осуществляют полицейские функции под руководством Нацполиции. Это добровольческое формирование, которое фактически находится в глубоком резерве".

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Детали: По словам Филатова, создание такого объединения при горсовете является экспериментом.

Он отметил, что при создании теробороны "Варта Дніпра" не было ни одного эксцесса.

Чиновник также отверг обвинения в том, что это формирование является "частной армией".

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"Все спекуляции, что это частная армия днепровского региона, — это чепуха. Была история, когда рассказывали, что батальон "Днепр-1" — это частная "Хезболла" Коломойского. Зачем так делать?" - добавил городской голова.

Филатов также сообщил, что миллиардер Игорь Коломойский находится в городе Днепр.

"С точки зрения помощи организации обороны города и области я Коломойского не вижу. До меня доходят сигналы, что он помогает каким-то батальонам, покупает бронежилеты. Что-то такое. Но он не интегрирован в эти истории", - отметил мэр.

Он также добавил, что не общается с Коломойским "уже несколько лет".

Темы: ДнепрКоломойскийВооруженные силы
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