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Зеленський в ООН закликав світ спільно розслідувати воєнні злочинів РФ

Вівторок, 5 квітня 2022, 19:27

Президент України Володимир Зеленський закликав країни світу та міжнародні організації максимально долучатися до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму виступі в Раді безпеки ООН.  

Володимир Зеленський навів численні приклади терору російських військових проти цивільного населення.

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Він зазначив, що РФ, як завжди, спробує вигадувати свої версії подій та звинувачувати іншу сторону, нагадавши приклад зі збитим над Донбасом рейсом МН17, злочинами у Сирії. 

"Вони будуть звинувачувати усіх, крім себе, вони будуть говорити, що нібито є різні версії… Але зараз 2022 рік. Є безперечні докази, є супутникові знімки, є можливість провести повне прозоре розслідування. Саме в цьому ми зацікавлені. 

Максимальний доступ журналістів. Максимальна співпраця з міжнародними інституціями, залучення Міжнародного кримінального суду. Повна правда, повна відповідальність. В цьому має бути зацікавлена і кожна держава в системі ООН, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим, безкарним. А отже - показати усім потенційним воєнним злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані. Якщо карають того, хто найбільший, то буде покараний кожен", - наголосив Зеленський.

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Президент заявив, що очікує, що усі причетні до воєнних злочинів в Україні постануть перед трибуналом на зразок Нюрнбергзького процесу. 

Він також заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс. 

Теми: ЗеленськийООНБуча
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