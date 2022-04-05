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Зеленський в ООН закликав світ спільно розслідувати воєнні злочинів РФ

Вівторок, 5 квітня 2022, 19:27

Президент України Володимир Зеленський закликав країни світу та міжнародні організації максимально долучатися до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму виступі в Раді безпеки ООН.  

Володимир Зеленський навів численні приклади терору російських військових проти цивільного населення.

Він зазначив, що РФ, як завжди, спробує вигадувати свої версії подій та звинувачувати іншу сторону, нагадавши приклад зі збитим над Донбасом рейсом МН17, злочинами у Сирії. 

"Вони будуть звинувачувати усіх, крім себе, вони будуть говорити, що нібито є різні версії… Але зараз 2022 рік. Є безперечні докази, є супутникові знімки, є можливість провести повне прозоре розслідування. Саме в цьому ми зацікавлені. 

Максимальний доступ журналістів. Максимальна співпраця з міжнародними інституціями, залучення Міжнародного кримінального суду. Повна правда, повна відповідальність. В цьому має бути зацікавлена і кожна держава в системі ООН, щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим, безкарним. А отже - показати усім потенційним воєнним злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані. Якщо карають того, хто найбільший, то буде покараний кожен", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що очікує, що усі причетні до воєнних злочинів в Україні постануть перед трибуналом на зразок Нюрнбергзького процесу. 

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Він також заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс. 

Теми: ЗеленськийООНБуча
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