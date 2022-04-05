Зеленский в ООН призвал мир совместно расследовать военные преступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира и международные организации максимально приобщаться к расследованию военных преступлений РФ в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем выступлении в Совбезе ООН.

Владимир Зеленский привел многочисленные примеры террора русских военных против гражданского населения.

Он отметил, что РФ, как всегда, попытается придумывать свои версии событий и обвинять другую сторону, напомнив пример со сбитым над Донбассом рейсом МН17, преступлениями в Сирии.

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