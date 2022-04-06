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Президент ПАРЄ натякає, що з Ради Європи можуть виключити не лише Росію, а й Туреччину

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 09:00

Вигнання Росії з Ради Європи було безпрецедентним кроком, але президент ПАРЄ Тіні Кокс каже, що цей крок може повторитися.

Про це він заявив у інтерв’ю "Європейській правді" у середу.

Кокс розповів, як тривала дискусія між органами Ради Європи з цього приводу та хто був противником виключення, та запевнив, що це було справді жорстке рішення – подібних до нього органи Ради Європи ще не ухвалювали.

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За його словами, тепер у Раді Європи є можливість та процедура покарання будь-якого члена, що вчинив  "грубе порушення Статуту", утім, лишається під питанням те, що є таким порушенням.

"З війною вже ясно: відтепер будь-яка держава, що розпочне військову агресію проти іншого члена РЄ, втратить своє місце в організації", - пояснив він.

"Іншою червоною лінією напевно буде відмова виконувати чутливі рішення Європейського суду з прав людини… Ми маємо подібну історію з Туреччиною, проти якої є два рішення – щодо курдського політика Демірташа та правозахисника Кавали. Обидва вони, як вважає ЄСПЛ, незаконно лишаються у в’язниці, тож Туреччина наближається до червоної лінії. Бо якщо ви не хочете виконувати рішення Суду, то неясно, нащо вам бути членом Ради Європи", - попередив Тіні Кокс.

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Він додав, що подібна процедура запускалася щодо Азербайджану, але той пішов на поступки та випустив з в’язниці опозиціонера Ільгара Мамедова.

Детальніше читайте в інтерв’ю "Президент ПАРЄ: В Україні кажуть, що я проросійський, але у мене інша позиція"

Теми: ПАРЄРосіяТуреччина
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