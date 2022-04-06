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Глава Міноборони Литви: Захід постачатиме Україні важку військову техніку

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 11:25

Західні держави збільшують військову підтримку України і поступово переходять до відправки важкої техніки.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Думаю, вона може збільшитись (військова підтримка. - Ред.) і збільшиться, оскільки інформація про надіслані Чехією танки з'явилася в останній день. Ті самі танки, які використовує українська армія, досі використовувалися чеською армією. Танки радянського виробництва, але модернізовані", - сказав  Анушаускас у середу LRT.

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"Я думаю, що інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії", - додав він. 

За словами міністра, це добрі рішення, вони зміцнюють українську армію. 

Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

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Теми: ЛитваУкраїназброя
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