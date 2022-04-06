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У Бучі затримали мародерів

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 17:21
фото Нацгвардії

На території звільненої від окупантів Київщини військовослужбовці викрили групу мародерів і знайшли вибухові пристрої з боєприпасами.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: Під час відпрацювання адреси у Бучі за вказівкою місцевих мешканців військові виявили трьох чоловіків, які мали в ангарі біля дому велику кількість майна, походження якого вони не змогли пояснити.

Всіх трьох було затримано та передано слідчо-оперативній групі Нацполіції.

 

Підозрюваним загрожує покарання згідно з чинним законодавством в умовах воєнного часу.

Зазначається, що того ж дня у Гостомелі під час патрулювання гвардійці виявили 5 розтяжок, 2 міни 120 мм та 1 комплект боєприпасів до стрілецької зброї. На місце виявлення викликали відповідні служби.

Теми: БучаНацгвардія
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