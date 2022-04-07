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Росія уже давно не має відношення до прав людини – Зеленський

Альона Мазуренко Четвер, 7 квітня 2022, 23:26
Росія уже давно не має відношення до прав людини – Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав зупинку членства Росії у раді з прав людини при ООН і вважає, що Росія не має відношення до прав людини.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Генасамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства РФ у раді з прав людини. Вдячний тим державам, які підтримали це.

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Росія уже давно не має жодного відношення до концепцій з прав людини. Можливо, колись це зміниться, але поки що РФ та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції з прав людини. Після Бучі – це очевидно.

Почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше.

Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини".

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Теми: ЗеленськийРосіяООН
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