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8 квітня працюватиме 10 гумкоридорів

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 08:57
На фото – евакуація жителів Луганщини 7 квітня. Фото з Telegram голови облВА Сергія Гайдая

На 8 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях України.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram

Деталі: Один коридор працюватиме на Донеччині:

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

У Запорізькій області діятиме 4 коридори:

  • Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
  • Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами). Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
  • Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей також чекатимуть біля пожежної частини №10.
  • Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті). Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

У Луганській області погодили 5 гумкоридорів:

  • Сєвєродонецьк – Бахмут (Місце зборів: проспект Хіміків, 28),
  • Лисичанськ – Бахмут (Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),
  • Попасна – Бахмут (Місце зборів: вул. Первомайська, 42),
  • с. Гірське – Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13),
  • Рубіжне – Бахмут.



Теми: Українавійнаевакуація
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