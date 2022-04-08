8 квітня працюватиме 10 гумкоридорів
П'ятниця, 8 квітня 2022, 08:57
На 8 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях України.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram
Деталі: Один коридор працюватиме на Донеччині:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
У Запорізькій області діятиме 4 коридори:
- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
- Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами). Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
- Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей також чекатимуть біля пожежної частини №10.
- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті). Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
У Луганській області погодили 5 гумкоридорів:
- Сєвєродонецьк – Бахмут (Місце зборів: проспект Хіміків, 28),
- Лисичанськ – Бахмут (Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),
- Попасна – Бахмут (Місце зборів: вул. Первомайська, 42),
- с. Гірське – Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13),
- Рубіжне – Бахмут.