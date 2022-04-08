8 апреля будет работать 10 гумкоридоров
Пятница, 8 апреля 2022, 08:57
На 8 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях Украины.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram
Детали: Один коридор будет работать в Донецкой области:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
В Запорожской области будут действовать 4 коридора:
- Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
- Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе). Место сбора: ул. Шевченко, 5.
- Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).
- Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей также будут ждать возле пожарной части №10.
- Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.
В Луганской области согласовали 5 гумкоридоров:
- Северодонецк – Бахмут (Место сбора: проспект Химиков, 28),
- Лисичанск – Бахмут (Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
- Попасная – Бахмут (Место сбора: ул. Первомайская, 42),
- с. Горское – Бахмут (Место сброра: ул. Гагарина, 13),
- Рубежное – Бахмут.