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8 апреля будет работать 10 гумкоридоров

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 08:57
На фото – эвакуация жителей Луганской области 7 апреля. Фото с Telegram главы облВА Сергея Гайдая

На 8 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях Украины.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Детали: Один коридор будет работать в Донецкой области:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

В Запорожской области будут действовать 4 коридора:

  • Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).
  • Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе). Место сбора: ул. Шевченко, 5.
  • Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).
  • Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей также будут ждать возле пожарной части №10.
  • Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.

В Луганской области согласовали 5 гумкоридоров:

  • Северодонецк – Бахмут (Место сбора: проспект Химиков, 28),
  • Лисичанск – Бахмут (Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
  • Попасная – Бахмут (Место сбора: ул. Первомайская, 42),
  • с. Горское – Бахмут (Место сброра: ул. Гагарина, 13),
  • Рубежное – Бахмут.

Темы: Украинавойнаэвакуация
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