8 апреля будет работать 10 гумкоридоров

На фото – эвакуация жителей Луганской области 7 апреля. Фото с Telegram главы облВА Сергея Гайдая

На 8 апреля согласовали работу 10 гуманитарных коридоров в трех областях Украины.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram

Детали: Один коридор будет работать в Донецкой области:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

В Запорожской области будут действовать 4 коридора:

Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе).

(на собственном транспорте и автобусе). Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусе). Место сбора: ул. Шевченко, 5.

(на собственном транспорте и автобусе). Место сбора: ул. Шевченко, 5. Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).

(на собственном транспорте). Если оккупанты вернут захваченные автобусы, то людей также будут ждать возле пожарной части №10.

Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.

В Луганской области согласовали 5 гумкоридоров: