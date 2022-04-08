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Пєсков пояснив свої слова про закінчення війни "в осяжному майбутньому"

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 14:08
Пєсков пояснив свої слова про закінчення війни в осяжному майбутньому
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повторив, що війна в Україні може закінчитися в "найближчому майбутньому", але російська армія намагається просуватися у захопленні української території.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Журналісти попросили Пєскова уточнити заяву про терміни завершення "спецоперації" в Україні, зроблену напередодні: чи йдеться про найближчі дні чи про осяжне майбутнє. Пєсков сказав: "Йдеться про осяжне майбутнє".

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У нього уточнили, що дає підстави так думати.

Пряма мова Пєскова: "Операція продовжується, цілі досягаються. Ведеться предметна робота як по лінії військових у плані просування операції, так і по лінії переговорників, які перебувають у переговорному процесі з українськими візаві".

Цьому передувало: 7 квітня, на 43-й день війни РФ проти України, Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News визнав, що Росія має значні втрати військ, а також висловив надію, що війна в Україні завершиться найближчими днями чи в найближчому майбутньому – за результатами чи боїв, чи переговорів.

ВІДЕО ДНЯ

29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "основні завдання першого етапу спецоперації РФ виконані" і це дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – "звільненні Донбасу", тобто його захопленні.

Передісторія:

  • 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну після 8 років гібридної війни. Кремль називає війну "спеціальною військовою операцією" і вигадує для неї все нові підстави та цілі.
  • Російські війська залишили Київську, Чернігівську, Житомирську та Сумську області на тлі того, що не мали успіху в наземній операції, натомість мали проблеми з особовим складом та постачанням. При цьому в РФ назвали це "жестом доброї волі".
  • Частину виведених із півночі військ РФ перекидає на схід України. Очікується, що Росія спробує захопити повністю Донецьку та Луганську області, вона також б'ється за території Харківської, Запорізької, Херсонської областей, намагається пробитися до Миколаєва.

Теми: Росіявійнапропаганда
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