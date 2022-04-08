Пєсков пояснив свої слова про закінчення війни "в осяжному майбутньому"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повторив, що війна в Україні може закінчитися в "найближчому майбутньому", але російська армія намагається просуватися у захопленні української території.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Журналісти попросили Пєскова уточнити заяву про терміни завершення "спецоперації" в Україні, зроблену напередодні: чи йдеться про найближчі дні чи про осяжне майбутнє. Пєсков сказав: "Йдеться про осяжне майбутнє".

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У нього уточнили, що дає підстави так думати.

Пряма мова Пєскова: "Операція продовжується, цілі досягаються. Ведеться предметна робота як по лінії військових у плані просування операції, так і по лінії переговорників, які перебувають у переговорному процесі з українськими візаві".

Цьому передувало: 7 квітня, на 43-й день війни РФ проти України, Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News визнав, що Росія має значні втрати військ, а також висловив надію, що війна в Україні завершиться найближчими днями чи в найближчому майбутньому – за результатами чи боїв, чи переговорів.

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29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "основні завдання першого етапу спецоперації РФ виконані" і це дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – "звільненні Донбасу", тобто його захопленні.

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