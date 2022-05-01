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Греція "повертається до нормальності", скасувала всі обмеження для невакцинованих

Неділя, 1 травня 2022, 16:12

У неділю 1 травня в Греції оновилися правила туризму, включаючи правила для місцевих мешканців.

Як повідомляє "Європейська правда", Ekathimerini констатує "повернення до правил нормального життя"

Рішення про повне послаблення Афіни ухвалили після двох років пандемії та безпрецедентних обмежувальних заходів, які у Греції у окремі періоди були чи не найсуворішими на континенті.

Зокрема, буде скасоване відокремлення вакцинованих і невакцинованих людей.

Відтепер для відвідування роздрібних магазинів, ресторанів, кінотеатрів, театрів тощо не будуть потрібні вакцинація, довідка про одужання чи негативні тести на коронавірус. Єдиний виняток обмежень які лишилися, стосуються обов’язку здавати експрес-тести для нещеплених працівників, але їхню кількість зменшили з 2 до 1 на тиждень. Також лишається правило носіння масок у приміщенні ще мінімум місяць. 

"Умови зараз сприяють скасуванню обмежень. Значна частина населення імунізована", – пояснив виданню, професор кафедри патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.

Очевидно, рышення продиктоване також бажанням отримати наповненість закладів у туристичний сезон.

ВІДЕО ДНЯ

За останню добу в Греції зафіксовано 25 смертей, пов’язаних з covid.

Раніше ЄС заявив про завершення надзвичайної фази пандемії.  Між тим, Данія стала першою державою у ЄС, що  призупиняє кампанію вакцинації від коронавірусу.

Теми: ГреціякоронавірусЄС
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