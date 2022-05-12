З’явилось нове відео бомбардування "Азовсталі" росіянами

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео бомбардування росіян по приміщеннях меткомбінату "Азовсталь", яке контролюють українські захисники.

Джерело: telegram-канал Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Так звучить пекло. Так виглядає незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом.

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Ми всі у невідплатному боргу перед Захисниками Маріуполя".

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