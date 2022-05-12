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З’явилось нове відео бомбардування "Азовсталі" росіянами

Денис КарловськийЧетвер, 12 травня 2022, 18:34
фото: полк азов

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео бомбардування росіян по приміщеннях меткомбінату "Азовсталь", яке контролюють українські захисники.

Джерело: telegram-канал Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Так звучить пекло. Так виглядає незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом.

Ми всі у невідплатному боргу перед Захисниками Маріуполя".

Передісторія:

  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Російські війська штурмують "Азовсталь" із застосуванням авіації, кораблів і сухопутних підрозділів.
  • Командир бригади морських піхотинців Сергій Волина звернувся до американського мільярдера Ілона Маска з проханням посприяти в процедурі екстракції. Командири підрозділів на "Азовсталі" переконані, що ЗСУ можуть розблокувати Маріуполь військовим шляхом.
  • Росіяни блокують виходи з підземних бункерів, де ховаються українські захисники, але навіть попри це українські військові здійснюють успішні контратаки проти загарбників.
  • Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що Україна готова обміняти полонених росіян на важкопоранених військових у підземеллях "Азовсталі".

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