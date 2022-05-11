У полку "Азов" упевнені, що армія має змогу прорватися на "Азовсталь"
Представники полку Національної гвардії України "Азов", які захищають Маріуполь, упевнені, що є військовий спосіб деблокувати завод "Азовсталь" і визволити звідти бійців.
Джерело: представник "Азова" Ілля Самойленко в інтерв’ю "Sky News"
Пряма мова: "Це можливо (зробити) військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом. Ми можемо сказати вам, як це зробити військовим чином, але, звісно, такі операції – це засекречена інформація.
Більшість людей, які сидять у владних кабінетах в Україні, переважно погано розуміють ситуацію, із нашої точки зору реальність інша".
Деталі: За словами Самойленка, найбільша проблема – це національна безпека.
Він упевнений, що у випадку катастрофічних наслідків для маріупольського гарнізону будуть катастрофічні наслідки й для всієї України та її людей.
Самойленко додав, що бійці все ж намагаються "каналізувати зусилля для найкращих варіантів та наслідків" у цій ситуації.
Передісторія:
- Днями президент України Володимир Зеленський заявляв, що розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе через брак важкого озброєння.
- Він також повідомляв, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.
- Український президент попереджав, що знищення росіянами українських військових і цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі унеможливить подальші переговори з РФ.
- Жінок, дітей та літніх людей з "Азовсталі" евакуювали в кілька етапів по 7 травня включно. Медиків і поранених, як сподівалася влада, евакуювати не вдалося. Війська РФ продовжують штурмувати і обстрілювати завод "Азовсталь".
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але продовжують боротьбу.
- Морпіхи не раз закликали українську владу та лідерів інших країн, зокрема Туреччини, вивести їх із Маріуполя за процедурою "extraction" – як було в 1940-му році з французьким Дюнкерком. "Азов" бачить чотири варіанти дій, але віддає перевагу тому, щоб битися.
Читайте також: Міськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація
Замість руки – титановий протез: цікаві факти про Іллю Самойленка з "Азова"