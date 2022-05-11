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У полку "Азов" упевнені, що армія має змогу прорватися на "Азовсталь"

Олена РощінаСереда, 11 травня 2022, 11:29
У полку Азов упевнені, що армія має змогу прорватися на Азовсталь
Ілля Самойленко, "Азовсталь", скриншот

Представники полку Національної гвардії України "Азов", які захищають Маріуполь, упевнені, що є військовий спосіб деблокувати завод "Азовсталь" і визволити звідти бійців.

Джерело: представник "Азова" Ілля Самойленко в інтерв’ю "Sky News"

Пряма мова: "Це можливо (зробити) військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом. Ми можемо сказати вам, як це зробити військовим чином, але, звісно, такі операції – це засекречена інформація. 

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Більшість людей, які сидять у владних кабінетах в Україні, переважно погано розуміють ситуацію, із нашої точки зору реальність інша". 

Деталі: За словами Самойленка, найбільша проблема – це національна безпека. 

Він упевнений, що у випадку катастрофічних наслідків для маріупольського гарнізону будуть катастрофічні наслідки й для всієї України та її людей.

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Самойленко додав, що бійці все ж намагаються "каналізувати зусилля для найкращих варіантів та наслідків" у цій ситуації.

Передісторія: 

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Теми: Азов Маріупольвійна
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