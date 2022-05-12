Появилось новое видео бомбардировок "Азовстали" россиянами

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео бомбардировки россиян по помещениям меткомбината "Азовсталь", контролируемым украинскими защитниками.

Источник: telegram-канал Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Так звучит ад. Так выглядит несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряды за снарядом.

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Мы все в безвозмездном долге перед Защитниками Мариуполя".

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