Появилось новое видео бомбардировок "Азовстали" россиянами
Четверг, 12 мая 2022, 18:34
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео бомбардировки россиян по помещениям меткомбината "Азовсталь", контролируемым украинскими защитниками.
Источник: telegram-канал Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Так звучит ад. Так выглядит несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряды за снарядом.
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Мы все в безвозмездном долге перед Защитниками Мариуполя".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
- Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.
- Командир бригады морских пехотинцев Сергей Волина обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой посодействовать в процедуре экстракции. Командиры подразделений на Азовстали убеждены, что ВСУ могут разблокировать Мариуполь военным путем.
- Россияне блокируют выходы из подземных бункеров, где скрываются украинские защитники, но даже несмотря на это, украинские военные осуществляют успешные контратаки против захватчиков.
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова обменять пленных россиян на тяжелораненых военных в подземельях "Азовстали".