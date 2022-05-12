Появилось новое видео бомбардировок "Азовстали" россиянами

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео бомбардировки россиян по помещениям меткомбината "Азовсталь", контролируемым украинскими защитниками.

Источник: telegram-канал Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Так звучит ад. Так выглядит несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряды за снарядом.

Мы все в безвозмездном долге перед Защитниками Мариуполя".

Предыстория:

Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".

Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.

Командир бригады морских пехотинцев Сергей Волина обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой посодействовать в процедуре экстракции. Командиры подразделений на Азовстали убеждены, что ВСУ могут разблокировать Мариуполь военным путем.

Россияне блокируют выходы из подземных бункеров, где скрываются украинские защитники, но даже несмотря на это, украинские военные осуществляют успешные контратаки против захватчиков.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова обменять пленных россиян на тяжелораненых военных в подземельях "Азовстали".