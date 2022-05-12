УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что деятельность предыдущего президента Петра Порошенко по поводу получения Томоса и основания единой поместной церкви украинцев стали одним из поводов для вторжения России в 2022 году.

Источник: официальное заявление Синода УПЦ МП

Дословно: "Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей Церкви.

С унынием констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Алексеевича Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ стала одним из поводов военного вторжения в Украину".

Детали: Руководство церкви подчеркнуло, что все приходы молятся о сохранении украинской государственности и наступлении мира, но в результате переговоров, а не вооруженного противостояния. Отдельно они подчеркнули, что российское вторжение в Украину является "греховным".

В заявлении синода отмечено, что запрет деятельности УПЦ МП будет "национальным самоубийством", так как, дескать, миллионы украинцев, защищающих Украину, принадлежат именно этой церкви.

В ближайшее время глава УПЦ МП планирует созвать собрание с участием священников, монахов и монахинь, а также мирян, чтобы решить будущее церкви в таких условиях. Однако синод хочет избежать расколов и нарушений церковных канонов.

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Пока не понятно, как в условиях военного положения церковные руководители планируют организовать массовые собрания.

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