УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что деятельность предыдущего президента Петра Порошенко по поводу получения Томоса и основания единой поместной церкви украинцев стали одним из поводов для вторжения России в 2022 году.
Источник: официальное заявление Синода УПЦ МП
Дословно: "Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей Церкви.
С унынием констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Алексеевича Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ стала одним из поводов военного вторжения в Украину".
Детали: Руководство церкви подчеркнуло, что все приходы молятся о сохранении украинской государственности и наступлении мира, но в результате переговоров, а не вооруженного противостояния. Отдельно они подчеркнули, что российское вторжение в Украину является "греховным".
В заявлении синода отмечено, что запрет деятельности УПЦ МП будет "национальным самоубийством", так как, дескать, миллионы украинцев, защищающих Украину, принадлежат именно этой церкви.
В ближайшее время глава УПЦ МП планирует созвать собрание с участием священников, монахов и монахинь, а также мирян, чтобы решить будущее церкви в таких условиях. Однако синод хочет избежать расколов и нарушений церковных канонов.
Пока не понятно, как в условиях военного положения церковные руководители планируют организовать массовые собрания.
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Предыстория:
- 4 мая городской голова Конотопа запретил на территории города деятельность приходов УПЦ МП из-за угрозы национальной безопасности. 6 мая подобное решение принял мэр Броваров.
- В марте Православная Церковь Украины призвала всех православных украинцев, включая священников, объединиться в единой национальной поместной церкви, созданной согласно Томосу, подписанному Вселенским патриархом.
- 9 мая предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских защитников по безопасным маршрутам. Московский патриарх Кирилл, занимающий высшее положение по отношению к Онуфрию, настаивает, что Россия "никогда в истории ни на кого не нападала".
- В начале апреля почти 200 священников из приходов УПЦ МП требовали провести церковный трибунал над московским патриархом Кириллом, благословляющим массовые убийства и пытки украинцев.
- В 201 году Украина получила Томос от Вселенского патриарха Варфоломея, который создал новую единую национальную поместную церковь - Православную Церковь Украины. В этом процессе важную роль сыграл пятый президент Порошенко и его команда, которые регулярно посещали Стамбул по согласованию процессов. Во время президентской гонки весной 2019 года Порошенко использовал тему Томоса в турах и речах.