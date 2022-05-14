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На "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 16:23
На Азовсталі перебуває близько 600 поранених – поліцейський з заводу
Поранений на заводі "Азовсталь". Фото "Азова" з Telegram

На "Азовсталі" у поганих, антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених, багато з них важкі.

Джерело: представник ГУ поліції у Донецькій області, позивний "Поліція", який перебуває на "Азовсталі", в ефірі національного телемарафону

Пряма мова "Поліції": "Щодо поранених – дуже погана ситуація. Їх приблизно 600 людей. Умови просто жахливі. Бачили ви, напевно, фотографії у соцмережах. Чесно кажучи, не можна передати ту гнітючу обстановку, яка є в шпиталі... Ми періодично збираємо воду технічну, яка є по заводу, і пальне і приносимо у госпіталь.

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Як описати саму ситуацію? Грубо кажучи – величезний спортзал, кілька десятків ліжок двоярусних, решта – просто на підлозі: речі, уніформа заводу, на який один до одного лежать бійці без кінцівок – у кого руки, у кого ноги немає, у кого – просто поранення. Повна антисанітарія: уже потеплішало – мухи, звуки болю, запах жахливий".

Деталі: "Поліція" додав, що медикаментів і медінструментів фактично немає. А сама операційна після бомбувань – це просто стіл біля стіни.

Представник поліції розповів, як 14 травня там оперували пораненого без анестезії – боєць просто тримав пасок між зубами і кричав, доки йому "чистили діру розміром з тенісний м’яч у нозі".

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Він додав, що багато важких поранених гине через відсутність медичної допомоги.

Їжі та води на заводі теж майже не залишилося.

Що було раніше: 14 травня родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

"Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Передісторія: 

  • МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі", почнуть з тяжко поранених. Україна бажає підписати документ, як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", і зараз триває підготовка до його підписання.
  • Україна наразі домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що ведуться переговори про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. 
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
  • 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Теми: МаріупольАзов війна
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