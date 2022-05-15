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Міноборони зустрілося з близькими захисників Маріуполя: розповіли деталі спроб порятунку 

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 21:15
ганна маляр. фото: facebook-сторінка політикині

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українське військово-політичне керівництво зустрілося з близькими захисників Маріуполя, аби поділитися деталями зусиль з їхнього порятунку.

Джерело: Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Маляр: "Так, дійсно, у нас була відверта і дуже тепла розмова, зустріч з родинами наших оборонців "Азовсталі".

Я нагадаю, що боронять наразі "Азовсталь" різні підрозділи Сил оборони: воїни Національної гвардії, і Збройних сил, і Національної поліції, і прикордонники.

У чому важливість цієї зустрічі? Держава дуже багато робить для того, щоби звільнити наших оборонців "Азовсталі", але це – військова операція, і ці речі не можна говорити публічно. Натомість ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань – я дуже сподіваюся – були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають – насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоби ми змогли звільнити наших оборонців "Азовсталі".

Якби там було провести – от прямо зараз – військову операцію і деблокаду, повірте, що Збройні сили обов’язково би це зробили. Натомість сьогодні розглядаються і розробляються різні плани, але це військові плани, і ми не можемо їх оголошувати".

Деталі: За словами Маляр, на зустрічі була вона та ще низка посадовців Міністерства оборони, віце-прем’єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністерка з питань ветеранів Юлія Лапутіна, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, командувач Нацгвардії генерал-лейтенант Юрій Лебідь, і представники прикордонників. 

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Вона пояснила, що до дипломатичних зусиль зі звільнення захисників українські дипломати залучили лідерів практично всіх провідних країн світу й всі провідні міжнародні організації. 

Крім того, Маляр зазначила, що розголос і публічні заклики дружин і родичів оборонців Маріуполя також складають вагомий внесок у звільнення українських героїв із території "Азовсталі".

Передісторія:

  • 15 травня четверо дружин оборонців "Азовсталі" дали онлайн-конференцію, де закликали світову спільноту докласти зусиль із екстракції всього гарнізону, а не лише важкопоранених. За їх словами, їжі, води й медикаментів у підземеллях меткомбінату майже не лишилося.
  • Після свого виступу на Євробаченні-2022, соліст гурту Kalush закликав світ врятувати оборонців "Азовсталі", після чого мільйони людей почали гуглити слова "Маріуполь" і "Азовсталь".
  • Захисники "Азовсталі" просять світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • Мирних жителів евакуювали з заводу тиждень тому.  Але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні. 
  • Українська влада домовляється про евакуацію хоча б 60 найважчих поранених із "Азовсталі", хоча медичної допомоги там потребують кілька сотень людей. 

Теми: МаріупольАзов війнаевакуація
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