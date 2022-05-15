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Минобороны встретилось с близкими защитников Мариуполя: рассказали детали попыток спасения

Денис КарловскийВоскресенье, 15 мая 2022, 21:15
Минобороны встретилось с близкими защитников Мариуполя: рассказали детали попыток спасения
анна маляр. фото: facebook-страница политика

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что украинское военно-политическое руководство встретилось с близкими защитников Мариуполя, чтобы поделиться деталями усилий по их спасению.

Источник: Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Да, действительно, у нас был откровенный и очень теплый разговор, встреча с семьями наших защитников "Азовстали".

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Я напомню, что "Азовсталь" защищают разные подразделения Сил обороны: воины Национальной гвардии, и Вооруженных сил, и Национальной полиции, и пограничники.

В чем важность этой встречи? Государство очень многое делает для того, чтобы освободить наших защитников "Азовстали", но это военная операция, и эти вещи нельзя говорить публично. В то же время мы смогли это донести и рассказать открыто родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов – я очень надеюсь – были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе раздаются – на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли освободить наших защитников "Азовстали".

Если бы там можно было провести – вот прямо сейчас – военную операцию и деблокаду, поверьте, что Вооруженные силы обязательно бы это сделали. В то же время сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять".

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Детали: По словам Маляр, на встрече была она и еще ряд должностных лиц Министерства обороны, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по вопросам ветеранов Юлия Лапутина, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Лебедь и представители пограничников.

Она объяснила, что к дипломатическим усилиям по освобождению защитников украинские дипломаты привлекли лидеров практически всех ведущих стран мира и все ведущие международные организации.

Кроме того, Маляр отметила, что огласка и публичные призывы жен и родственников защитников Мариуполя также вносят весомый вклад в освобождение украинских героев с территории "Азовстали".

Предыстория:

  • 15 мая четверо жен защитников "Азовстали" дали онлайн-конференцию, где призвали мировое сообщество приложить усилия по экстракции всего гарнизона, а не только тяжелораненых. По их словам, еды, воды и медикаментов в подземельях меткомбината почти не осталось.
  • После своего выступления на Евровидении-2022 солист группы Kalush призвал мир спасти защитников "Азовстали", после чего миллионы людей начали гуглить слова "Мариуполь" и "Азовсталь".
  • Защитники "Азовстали" просят мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
  • Мирных жителей эвакуировали с завода неделю назад. Но все варианты эвакуации бойцов Россия исключает, хотя Турция готова вывезти их морем и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
  • Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых раненых из "Азовстали", хотя в медицинской помощи там нуждаются несколько сотен человек.

Темы: МариупольАзоввойнаэвакуация
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