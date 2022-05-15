Минобороны встретилось с близкими защитников Мариуполя: рассказали детали попыток спасения

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что украинское военно-политическое руководство встретилось с близкими защитников Мариуполя, чтобы поделиться деталями усилий по их спасению.

Источник: Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Маляр: "Да, действительно, у нас был откровенный и очень теплый разговор, встреча с семьями наших защитников "Азовстали".

Я напомню, что "Азовсталь" защищают разные подразделения Сил обороны: воины Национальной гвардии, и Вооруженных сил, и Национальной полиции, и пограничники.

В чем важность этой встречи? Государство очень многое делает для того, чтобы освободить наших защитников "Азовстали", но это военная операция, и эти вещи нельзя говорить публично. В то же время мы смогли это донести и рассказать открыто родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов – я очень надеюсь – были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе раздаются – на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли освободить наших защитников "Азовстали".

Если бы там можно было провести – вот прямо сейчас – военную операцию и деблокаду, поверьте, что Вооруженные силы обязательно бы это сделали. В то же время сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять".

Детали: По словам Маляр, на встрече была она и еще ряд должностных лиц Министерства обороны, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по вопросам ветеранов Юлия Лапутина, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Лебедь и представители пограничников.

ВИДЕО ДНЯ

Она объяснила, что к дипломатическим усилиям по освобождению защитников украинские дипломаты привлекли лидеров практически всех ведущих стран мира и все ведущие международные организации.

Кроме того, Маляр отметила, что огласка и публичные призывы жен и родственников защитников Мариуполя также вносят весомый вклад в освобождение украинских героев с территории "Азовстали".

Предыстория: