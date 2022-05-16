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Азовсталь: росіяни намагаються заблокувати вихід з бункерів – радник мера

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 09:33
Вибухи на "Азовсталі". Фото з Telegram "Азова"

Російські війська не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські захисники.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Азовсталь. Головне. Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних дій ними ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів".

Деталі: Він також назвав "черговим фейком" інформацію розповсюджену бойовиками "ДНР" про те, що нібито 10 "азовців" здалися у полон.

"Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже рази три брали всіх в полон в Маріуполі", ­– підсумував Андрющенко.

Передісторія: 

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Теми: МаріупольвійнаАзов
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