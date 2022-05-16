Азовсталь: росіяни намагаються заблокувати вихід з бункерів – радник мера
Понеділок, 16 травня 2022, 09:33
Російські війська не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські захисники.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Азовсталь. Головне. Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних дій ними ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів".
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Деталі: Він також назвав "черговим фейком" інформацію розповсюджену бойовиками "ДНР" про те, що нібито 10 "азовців" здалися у полон.
"Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже рази три брали всіх в полон в Маріуполі", – підсумував Андрющенко.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 15 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" чи то запалювальні снаряди, чи то фосфорні бомби.
- Маріуполь російські війська заблокували майже на початку війни – 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Мирних жителів з заводу евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада домовляється про евакуацію хоча б 60 найважчих.