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Росіяни скинули на "Азовсталь" запалювальні чи фосфорні бомби – радник мера Маріуполя

Олена РощінаНеділя, 15 травня 2022, 09:33
Росіяни скинули на Азовсталь запалювальні чи фосфорні бомби – радник мера Маріуполя
"Азовсталь" під щільним вогнем, скриншот

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" чи то запалювальні снаряди, чи то фосфорні бомби.

Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time

Пряма мова: "Маріуполь. Азовсталь. Знову – з неба, моря, землі. 

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Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). 

Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо".

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Деталі: За словами Андрющенка, "пекло зійшло на землю, в "Азовсталь". 

"Неймовірно, як тримаються наши Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них", – додав він.

Нагадаємо: 14 травня український гурт "Kalush Orchestra" отримав перемогу в 66-му конкурсі "Євробачення". Лідер гурту Олег Псюк після виступу у фіналі закликав світ допомогти Маріуполю й захисникам на "Азовсталі" з порятунком. Після цього в Google почали більше цікавитися Маріуполем та "Азовсталлю"

Президент України Володимир Зеленський після перемоги гурту з піснею "Stefania" заявив: "Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь".

Передісторія:

  • Портове місто Маріуполь, що розташоване на узбережжі Азовського моря на півдні України, було заблоковане російськими військами майже на початку війни, 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські
  • Вони просять світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • Мирних жителів евакуювали з заводу тиждень тому.  Але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні. 
  • У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада домовляється про евакуацію хоча б 60 найважчих.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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