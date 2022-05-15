Росіяни скинули на "Азовсталь" запалювальні чи фосфорні бомби – радник мера Маріуполя
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" чи то запалювальні снаряди, чи то фосфорні бомби.
Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time
Пряма мова: "Маріуполь. Азовсталь. Знову – з неба, моря, землі.
Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам).
Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо".
Деталі: За словами Андрющенка, "пекло зійшло на землю, в "Азовсталь".
"Неймовірно, як тримаються наши Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них", – додав він.
Нагадаємо: 14 травня український гурт "Kalush Orchestra" отримав перемогу в 66-му конкурсі "Євробачення". Лідер гурту Олег Псюк після виступу у фіналі закликав світ допомогти Маріуполю й захисникам на "Азовсталі" з порятунком. Після цього в Google почали більше цікавитися Маріуполем та "Азовсталлю".
Президент України Володимир Зеленський після перемоги гурту з піснею "Stefania" заявив: "Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь".
Передісторія:
- Портове місто Маріуполь, що розташоване на узбережжі Азовського моря на півдні України, було заблоковане російськими військами майже на початку війни, 1 березня. З кінця квітня українські захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Вони просять світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- Мирних жителів евакуювали з заводу тиждень тому. Але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидає, хоча Туреччина готова вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- У підземеллях заводу "Азовсталь", який штурмують російські військові, в антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених. Українська влада домовляється про евакуацію хоча б 60 найважчих.