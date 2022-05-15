Росіяни скинули на "Азовсталь" запалювальні чи фосфорні бомби – радник мера Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" чи то запалювальні снаряди, чи то фосфорні бомби.

Джерело: Telegram-канал Андрющенко Time

Пряма мова: "Маріуполь. Азовсталь. Знову – з неба, моря, землі.

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Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам).

Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тисячі градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо".

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Деталі: За словами Андрющенка, "пекло зійшло на землю, в "Азовсталь".

"Неймовірно, як тримаються наши Захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них", – додав він.

Нагадаємо: 14 травня український гурт "Kalush Orchestra" отримав перемогу в 66-му конкурсі "Євробачення". Лідер гурту Олег Псюк після виступу у фіналі закликав світ допомогти Маріуполю й захисникам на "Азовсталі" з порятунком. Після цього в Google почали більше цікавитися Маріуполем та "Азовсталлю".

Президент України Володимир Зеленський після перемоги гурту з піснею "Stefania" заявив: "Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь".

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