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Азовсталь: россияне пытаются заблокировать выход из бункеров – советник мэра

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 09:33
Взрывы на "Азовстали". Фото с Telegram "Азова"

Российские войска не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские защитники.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Азовсталь. Главное. Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных действий ими ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов".

Детали: Он также назвал "очередным фейком" информацию, распространенную боевиками "ДНР" о том, что якобы 10 "азовцев" сдались в плен.

"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже раза три брали всех в плен в Мариуполе", – подытожил Андрющенко.

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Темы: МариупольвойнаАзов
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