Азовсталь: россияне пытаются заблокировать выход из бункеров – советник мэра
Российские войска не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские защитники.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Азовсталь. Главное. Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных действий ими ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов".
Детали: Он также назвал "очередным фейком" информацию, распространенную боевиками "ДНР" о том, что якобы 10 "азовцев" сдались в плен.
"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже раза три брали всех в плен в Мариуполе", – подытожил Андрющенко.
Предыстория:
- 15 мая советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные снаряды, то ли фосфорные бомбы.
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками почти в начале войны –1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Мирных жителей из завода эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.