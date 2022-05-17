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З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими бійцями – Reuters

Світлана КізіловаВівторок, 17 травня 2022, 00:44
Азовсталь під атакою російських окупантів, скрин з відео

З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

Джерело: Reuters

Деталі: У повідомленні йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками. Куди саме попрямували автобуси, поки невідомо.

Дослівно: "У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених".

Оновлено (станом на 00.40 за к.ч.): Як згодом повідомило видання Reuters із посиланням на свідка, 5 автобусів з евакуйованими бійцями прибули у місто Новоазовськ Донецької області, контрольоване російськими загарбниками.

За словами свідка, частину евакуйованих винесли з автобусів на ношах і повезли до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.

Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що вони виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

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Теми: МаріупольАзов війнаРосія
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