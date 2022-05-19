В Кремле говорят, что хотят "выслушать волю" жителей оккупированных территорий Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей оккупированных территорий Украины ничего с этими территориями делать нельзя.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".

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Детали: Отвечая на вопрос журналистов, решила ли Россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента Владимира Путина, который в начале войны говорил, что оккупации украинских территорий не будет, Песков заявил, что "противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.

По словам представителя Кремля, на этих территориях "нужно просто обеспечивать жизнедеятельность, гарантировать социальное обеспечение", поскольку "многие районы сейчас находятся без света, канализации, воды".

"Этим нужно заниматься. Необходимостью первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях, и делаются подобные заявления", – подытожил Песков.

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Что было раньше: Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ. У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".

16 мая Запорожская областная военная администрация заявила, что оккупанты получили указание готовить захваченный Энергодар к "референдуму".

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