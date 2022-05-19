Бійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що керівництво і він станом на 19 травня перебувають на території заводу "Азовсталь".

Джерело: Паламар, позивний "Калина", у коментарі для УП

Пряма мова: "Сьогодні (19 травня - ред.) 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не буду оголошувати. Дякуємо усьому світу, дякуємо Україні. Побачимося".

Передісторія:

За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня вийшли уже 1730 бійців , у тому числі 80 поранених.

, у тому числі 80 поранених. 18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців.

Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.

14 травня боєць із позивним "Поліція" розповів, що на "Азовсталі" є близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі.

Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з "Азовсталі" виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.