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Бійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі"

Альона Мазуренко Четвер, 19 травня 2022, 20:44
Бійці Азову вийшли на зв'язок: командування все ще на Азовсталі
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Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що керівництво і він станом на 19 травня перебувають на території заводу "Азовсталь".

Джерело: Паламар, позивний "Калина", у коментарі для УП

Пряма мова: "Сьогодні (19 травня - ред.) 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не буду оголошувати. Дякуємо усьому світу, дякуємо Україні. Побачимося".

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Передісторія:

  • За твердженням Міноборони Росії, за попередню добу з "Азовсталі" вийшов ще 771 боєць полку "Азов", а загалом із 16 травня вийшли уже 1730 бійців, у тому числі 80 поранених.
  • 18 травня повідомлялося, що з заблокованого заводу вийшли 959 бійців.
  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 14 травня боєць із позивним "Поліція" розповів, що на "Азовсталі" є близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі.
  • Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з "Азовсталі" виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.

Теми: Азов Маріупольобміневакуація
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