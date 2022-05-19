Бійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що керівництво і він станом на 19 травня перебувають на території заводу "Азовсталь".

Джерело: Паламар, позивний "Калина", у коментарі для УП

Пряма мова: "Сьогодні (19 травня - ред.) 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не буду оголошувати. Дякуємо усьому світу, дякуємо Україні. Побачимося".

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