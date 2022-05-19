Бойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что руководство и он по состоянию на 19 мая находятся на территории завода "Азовсталь".

Источник: Паламарь, позывной "Калина", в комментарии для УП

Прямая речь: "Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять. Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся".

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