Бойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"
Четверг, 19 мая 2022, 20:44
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что руководство и он по состоянию на 19 мая находятся на территории завода "Азовсталь".
Источник: Паламарь, позывной "Калина", в комментарии для УП
Прямая речь: "Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять. Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся".
Предыстория:
- По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки из "Азовстали" вышел еще 771 боец полка "Азов", а всего с 16 мая вышли уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.
- 18 мая сообщалось, что из заблокированного завода вышли 959 бойцов.
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- 14 мая боец с позывным "Полиция" рассказал, что на "Азовстали" около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и еды.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Западные СМИ сообщали, что 17 мая с "Азовстали" выехали, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами под контролем российских оккупантов. 256 защитников, включая 51 раненого, вывезли в колонию в Еленовке. Украинских бойцов будут допрашивать.
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