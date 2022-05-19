Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

Мазуренко Алена Четверг, 19 мая 2022, 20:44
скриншот

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что руководство и он по состоянию на 19 мая находятся на территории завода "Азовсталь".

Источник: Паламарь, позывной "Калина", в комментарии для УП

Прямая речь: "Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода "Азовсталь". Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять. Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся".

Предыстория:

  • По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки из "Азовстали" вышел еще 771 боец полка "Азов", а всего с 16 мая вышли уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.
  • 18 мая сообщалось, что из заблокированного завода вышли 959 бойцов.
  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
  • 14 мая боец ​​с позывным "Полиция" рассказал, что на "Азовстали" около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и еды. 
  • В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
  • Западные СМИ сообщали, что 17 мая с "Азовстали" выехали, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами под контролем российских оккупантов. 256 защитников, включая 51 раненого, вывезли в колонию в Еленовке. Украинских бойцов будут допрашивать.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АзовМариупольобменэвакуация
Главное сегодня

Шойгу придумал ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

видеоВ дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян

Дуда: Лучшее завершение войны – победа Украины с возвращением территорий

фото, видеоВ Энергодаре спасатели протестовали из-за похищения их начальника, их разогнали

Оккупанты собрались с помощью Херсонской железной дороги развивать Крым и Россию

Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера

Все новости...
Высадка российского десанта Одессе не грозит – Пентагон
Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 миллиардов помощи
Залужный на заседании комитета НАТО: Нам удалось отобрать у РФ инициативу
Зеленский: Цена победы – десятки тысяч жизней
Последние новости
14:05
Хроника войны в Украине. 86-й день ОНЛАЙН
13:52
Глава НБУ: для возвращения к свободному курсу нужно три условия, но пока их нет
13:51
Россияне ударили по объекту на Полтавщине
13:46
В МИД подтвердили информацию о "мирном плане" Италии
13:40
В Германии рост промышленных цен достиг рекорда с 1949 года
13:38
видеоКомандир "Азова" надеется, что тела погибших с "Азовстали" передадут родным
13:35
Получить статус безработного теперь можно в "Дії": инструкция
13:28
Россия заявила, что следит за поставками американских ракет "Гарпун" Украине
13:20
На ЧМ-2022 по футболу женщины впервые в истории будут работать арбитрами
13:14
Arconic продаст алюминевый бизнес в РФ: потери до $500 млн
Все новости...